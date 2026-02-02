巴拿馬跨黨派議員團訪台 將晉見蕭副總統、參訪竹科

快訊

中央社／ 台北2日電
巴拿馬共和國跨黨派國會議員訪問團一行於2日至6日訪台。圖／外交部提供（中央社）
巴拿馬共和國跨黨派國會議員團今天起至6日訪台，期間將晉見副總統蕭美琴及拜會政府部門及立法院，並參訪竹科、國家太空中心、高雄港等地，實地了解台灣社會以及半導體產業。

外交部下午發布新聞稿指出，巴拿馬共和國國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞斯（José Antonio Pérez，另譯：培瑞茲）偕跨黨派國會議員訪問團一行7人於2日至6日訪台，外交部表達誠摯歡迎，並感謝巴國國會友人以具體行動展現對台灣的堅定支持。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴、拜會立法院、大陸委員會、衛生福利部中央健康保險署、財團法人國際合作發展基金會，並參訪新竹科學園區、國家太空中心、高雄軟體園區、高雄港及高雄駁二藝術特區等，透過實地參訪瞭解台灣民主多元社會、政經發展現況及半導體等高科技產業在全球非紅供應鏈扮演的關鍵角色，持續探尋促進雙方交流合作的新面向。

外交部表示，巴拿馬與台灣分別為美洲及亞太地區重要航運樞紐，兩國經貿連結緊密，台灣在去年已成為巴拿馬出口商品僅次於美國的第二大出口目的國，未來商機無限。

外交部提到，這次是巴拿馬國會連續兩年有跨黨派國會議員組團訪台，經由國會交流強化兩國互動，持續為雙方未來朝向務實及開放態度，尋求互惠共榮的合作機會奠定基礎。

