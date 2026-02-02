即時短評／賴清德面對政局內外艱困 當大開大闔察納雅言

2026年又逢地方首長大選，民進黨執政，卻面對立法院朝小野大尷尬局面，地方大選又難避免黨內派系競爭傾軋，難免讓民進黨內外有股「哀其不幸，怒其不爭」的氛圍，民進黨立委柯建銘繼續參加民進黨立法院黨團總召改選，可看出賴清德總統身兼民進黨黨主席，如何統御民進黨，顯得力有未逮，困於泥淖。

柯建銘擔任黨團總召多年，他在2025年民進黨主導的立委大罷免失敗後，感慨地表達即將告老還鄉，但是最近卻又領表，繼續參選黨團總召，與民進黨立委蔡其昌競爭這個重要職位，外界皆傳蔡其昌是賴清德屬意新任總召人選，柯建銘迎戰蔡其昌，不論成敗，難免讓人感覺柯建銘的某些堅持，以及他對於賴清德領導民進黨有不同看法。

賴清德總統就任以來，行政院與立法院雙方不停地劇烈衝撞，可以感受到賴清德在朝小野大的困難局面下，似有展現堅強意志，建立領導威信的旺盛企圖心，可是實際情勢演變，又似乎與其預期有所落差，賴清德在政治的博弈，總讓人覺得步履蹣跚，少見大步邁前的爽快。

以中華民國最倚重的對美關係而言，賴清德就任來，遭遇川普政府的貿易壓力，關係重大的台美關稅談判，這是前任蔡英文總統執政8年所未有的艱鉅任務，外界不難比較蔡英文將蕭美琴派為駐美代表，在華府推動對美外交，如今蕭美琴已為副總統，台美關稅談判由賴清德最信任的行政院副院長鄭麗君主導，副總統貴為備位元首，固然無緣與聞機要並非例外，多少借重其經驗，亦無不可，檯面上對於鄭麗君的多所期許與讚揚，外界感受到的是，賴清德總是乾綱獨斷，不好讓蔡英文曾經的外交成果專美於前，如此不免有力量分散的遺憾。

民進黨對於地方首長選舉展開黨內初選程序，從高雄與台南初選結果看來，耐人尋味。民進黨立委賴瑞隆在高雄市長初選驚險勝出，外界多視此為賴清德系統棋勝一著，但民進黨立委林俊憲在台南市敗給民進黨立委陳亭妃，陳亭妃身後不乏民進黨的泛英系、正國會，甚至前總統陳水扁與民進黨立委王世堅的支持。顯示賴清德貴為總統兼任黨主席，對於黨內初選影響力並非絕對，賴瑞隆險勝，陳亭妃勝選，暴露賴清德難有全面掌控的尷尬。

尤其剛剛完成關稅談判的鄭麗君，媒體力捧之餘，外界咸認鄭麗君合適參選台北市長，民調卻顯示鄭麗君不如王世堅，豈不怪哉。這個尷尬現象凸顯出與賴清德的關係親疏，並非勝出的保證，有時反而可能出現其他派系群起另尋支持對象的窘況。

觀察前總統蔡英文去年12月初的發言，蔡英文稱，發展綠能是跨黨派共識，過程雖發生涉貪個案，應不分藍綠，強力肅貪，不能容忍不肖人士藉綠能發展從事不法的牟利行為。蔡英文的態度，值得讚許，但恐怕不易釐清社會疑慮，賴清德能不能更積極作為，澄清各界對於綠能貪瀆爭議，恐怕是眾人更為期待的發展，只不過前任總統的說法，難免讓現任總統略顯尷尬，對於民進黨支持者而言，蔡賴兩人形成政績比較，恐怕會產生不少意想不到的情況。

民進黨支持者希望2026年地方大選勝選，不要因為黨內初選結果而分裂。對於行政與立法兩部門僵持，一般人期待賴清德能夠站穩高度，調和鼎鼐，不是親身介入政爭，如果民進黨內部派系紛爭過頭，殃及賴清德的領導統御，恐怕非眾人所樂見，蔡英文時期即使是所謂英系，也未必能夠呼風喚雨，身為國家與黨的領袖，賴清德若能大開大闔，察納雅言，容許異議，不論台灣政局或是民進黨，都可能有較好的影響。