沈伯洋：中共透過文化洗國族認同 國民黨沒從國共內戰學到教訓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨，立委，沈伯洋。記者陳正興／攝影
國民黨副主席蕭旭岑今天率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並重申黨主席鄭麗文的「親人論」。民進黨立委沈伯洋指出，國民黨還沒學到國共內戰的教訓，相關「親人說」、「兩岸一家親」都是要用「文化跟身分認同」去洗「國族認同」。

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨到中國交流，對方會將此種交流當作影響力的槓桿，可能朝簽訂經濟協議的「養套殺」，前往敵國的行為也是進入對方設定的框架，過去不九二共識或馬習會，都是透過這樣的方式產生，對國際認知與地位有很大影響，當國際產生紛爭，恐進入內政事務的法律框架中。

針對兩岸一家親，沈伯洋說，這跟之前說中國跟台灣是親人等論述非常類似，這個話語就是要用所謂的「文化跟身分認同」去洗「國族認同」，但台灣從未被中華人民共和國統治，所以兩個國家主權互不隸屬，沒有家人不家人之說。

沈伯洋續指，中國最喜歡強調語言文化相同，但「完全就是不同」，台灣享有高度的言論自由，中國言論自由則在世界敬陪末座，且在語言使用跟國族認同不能連結，比如很多美國人是從英國過去，「請問美國人有叫自己英人嗎？完全不會」。所以不管是華人還是兩岸一家親，都是用錯誤的文化跟身分認同去洗所謂的國族認同。

沈伯洋認為，中國共產黨多年來持續使用這樣的話術，台灣人民看得越來越清楚，兩邊就完全是不同的國家，不管是在制度上、文化上，完全沒有混同的可能。

