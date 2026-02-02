快訊

綠營放話拒絕李貞秀質詢索資 民眾黨團：行政部門須提供立委問政資料

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。本報系資料照片
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。本報系資料照片

中選會公告陸配李貞秀遞補民眾黨不分區立委，知情行政官員宣稱政府部門可不配合相關質詢。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，立法院並非行政院的附屬機關，兩者之間本來就是平行關係，行政官員必須提供問政資料，這是憲法所賦予的權利。

自由時報報導，李貞秀將成為我國首位中配立委，由於其尚未出具申請放棄國籍證明，知情官員坦言，主管機關如果認定就職無效，李貞秀向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，未來質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員也可以不用回答。

民眾黨上午舉行內部會議，邀請現任及候任立委與會，針對放棄中國國籍相關爭議，李貞秀面對媒體時避而不談。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，立法院並非行政院的附屬或次級單位，兩者之間本來就是就是平行關係，因此行政單位面對立委質詢，本來也就應該提供問政資料。

陳智菡說，這是憲法所賦予的權利，難道行政官員不用守法，自行依照意識形態辦事，然後把這些新住民當作政治提款機，賴清總統曾經在移民節活動說過「致力保障台灣是個多元包容的環境」，如今卻放任民進黨立委霸凌候任立委，到底要如何讓新住民感覺到有被包容。

有關內政部要求李貞秀繳交喪失中國國籍證明，陳智菡則表示，陸委會主委邱垂正已經說過，在現階段的兩岸架構之下，沒有人可以做到這件事情，前總統蔡英文曾經說過，只要她擔任總統一天，沒有一位國民需要為認同道歉，「請問這句話隨著蔡英文卸任而消失了嗎？」

陳智菡說，李貞秀來到台灣超過30年、也有5個孩子，早已取得中華民國身分證，現在就是一個道地的台灣人，因此被提名為民眾黨不分區立委，中選會也在今天正式頒發當選證書，「如果中選會認定有參政資格，為什麼內政部卻一直說沒有？」

陳智菡質疑，現在到底是法令出問題，還是執政的人出了問題，「整個法律遭到扭曲，讓人民無所適從」，面對行政團隊這種不具名的放話，民進黨立委吳思瑤甚至指控「李貞秀效忠中共」，公然對在野黨候任立委進行政治霸凌跟抹黑，我們的國家怎麼會淪喪到這種程度。

李貞秀 陳智菡 行政院

