中共藉國共論壇介入選舉？ 李彥秀：提名有制度不是誰都可介入

傳中共要藉國共論壇關切台灣地方選舉及軍購條例情況，甚至介入。民進黨立委陳培瑜批評，國共論壇其實是賣台論壇，去談判的人應想清楚，到底是為台灣人說話還是出賣台灣人；國民黨立委李彥秀反嗆，國民黨對選舉提名有制度，不是任何人可以介入的，軍購則待政府與在野黨溝通。

有報導稱，中共要藉國共論壇關切台灣地方首長選舉，甚至介選，同時也會關切在野黨對軍購特別條例草案「擋到底」；朝野立委今於立法院新會期報到後接受媒體聯訪時回應。

陳培瑜酸，若是如此，中共應該好好做功課，前陣子網路上出現建中學生「女學生」站出來支持兩岸統一，可看出中國對台灣的情蒐有很大落差。

話鋒一轉，陳培瑜指出，那並非國共論壇，而是賣台論壇，到底要談什麼、帶回什麼對台灣人有利的，或是要將什麼資訊帶回中國，她認為前去談判的人要想清楚，到底是為台灣人說話，還是順便出賣台灣人，只是為了換取政治利益？

李彥秀則反嗆，國民黨提名有國民黨的提名制度，無論是「三七制」或全民調，都由國民黨的提名小組跟所有有意參選者溝通，不是任何人可以介入的，國民黨也一定是從最大勝選機會去考量。