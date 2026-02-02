行政團隊可拒李貞秀質詢索資？綠促立院修法 藍批違憲亂政

陸配李貞秀確定遞補當選立委，民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，民眾黨不該雙標，還要李請教「學姊」麥玉珍如何放棄國籍；至於綠營內傳出，若內政部認定李貞秀直無效，行政團隊可不必回答質詢，陳培瑜說，尊重且支持行政院判斷，她並呼籲立法院長韓國瑜思考內部修法，防止具雙重國籍者參與秘密會議、接觸機密文件。國民黨立委王鴻薇砲轟，拒絕備詢根本違法，不該毀憲亂政。

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷1月31日卸任；中選會昨天公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人遞補當選民眾黨不分區立委。

對於李貞秀就職是否引發爭議，陳培瑜建議，李貞秀應請教「學姐」麥玉珍當時如何放棄國籍，這也凸顯民眾黨的雙重標準，且中國網站關於放棄國籍的做法相當清楚，李貞秀「不敢做、不想做、不願意做」，卻反過來甩鍋給台灣政府，非常荒謬。

媒體追問，若內政部認定李貞秀不具就職資格，行政院官員是否不必回應質詢、不放行機密資料。陳培瑜表示，尊重且支持行政院判斷，但檯面上的質詢是一回事，每個立委辦公室都能參與機密會議、索取機密資料，她並呼籲立院院長韓國瑜啟動內部修法，阻止具雙重國籍者參與秘密會議、接觸機密文件，甚至叫相關部會配合，協助中國在台灣的操作，這都是不適當的。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，「國籍法」並非針對李貞秀個人或中國籍配偶，所有外國籍參政者都要依規範辦理，而台灣社會對中共意圖利用在地協力者顛覆社會有疑慮，只要李貞秀依循法治提出退出中華人民共和國國籍申請，全社會才可以放心。

國民黨立委李彥秀表示，「兩岸關係就是兩岸關係」，就是依照兩岸關係相關規範處理，立法院對於哪些資訊可公開、哪些資料可提供，又有哪些資料是機密，都有一定規範，這是非常單純的，兩岸關係就是兩岸關係，陸配就是回到「兩岸人民關係條例」去做相關處理，若是對立院有問題，就回到「立法院職權行使法」處理。

她反問，行政院長對該提供給立委的資料，不是避重就輕，就是時間混過去就不提供，行政院如此作法是不是也違反立法院的職權行使？

國民黨立委王鴻薇也說，拒絕備詢根本就是違法，李貞秀遞補還是可以就任，只是一年內要提出放棄國籍相關證明，這中選會也認可，所以只要就任就是合法立委，行政官員有什麼依據可以不接受質詢？這是立委的權利義務，行政院是不是真的要毀憲亂政到這樣的地步？民進黨執政的總統府、國安會就出了國安疑慮，卻還給陸配扣大帽子。