環團促彰化海岸濕地列國際級 國家公園署曝進度：全力協助評定作業

2月2日是國際濕地日，我國「濕地保育法」也已上路10年，民團盼儘速將彰化海岸濕地劃為國際級重要濕地。內政部國家公園署說明，過去申請失敗是因資料缺漏不符規定，現已主動媒合相關團體協助在地團體補齊所須資料，近期會有新進度，只待符合規定的行政文件完備後即可推進。

海岸濕地彰化海岸早在2009年，就被當時的內政部營建署國家重要濕地評選小組，決議為「國際級彰化海岸濕地」，是當時76處國家濕地中，評鑑排名第一名的國際級濕地，然因當時涉及國光石化開發案（俗稱八輕），導致其法定身分懸而未決。

環團憂心，如今國光石化撤案15年過後至今仍未具法定身分，成為風光電業者覬覦的肥豬肉，彰化海岸國際級濕地恐將成為哀鴻遍野的屍地，呼籲彰化政府勿讓風光電踐踏彰化海岸國寶濕地。

對此，國家公園署綜合計劃組長張誌安指出，「濕地保育法」實施後，在地團體曾透過縣府遞件，盼讓彰化濕地儘早進入評定程序，當時因重要濕地分析報告書圖資料不完備等問題，導致不符規定，面對在地團隊期待，國家公園署已主動媒合相關團體協助在地團體撰寫、補齊申請所須資料，等在地團體循程序送件後，屆時即可按照法定程序展開評定。

張誌安說明，評定過程採「由下而上」，民間團體或學術團隊提出「重要濕地分析報告書」，經國家公園署受理確認資料完備後，便交由「內政部重要濕地審議小組」委員評定級別，包括國際級、國家級或地方級，正式定案為法定重要濕地。

張誌安指出，國家公園署重視濕地保育，並持續與在地團體保持聯繫與輔導，整體而言，彰化海岸濕地評定是朝正向發展，預定近期會有新進度，只待符合規定的行政文件完備後即可推進。