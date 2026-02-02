環團促彰化海岸濕地列國際級 國家公園署曝進度：全力協助評定作業

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
彰化縣環保與保育團體多年來持續爭取彰化海岸濕地成國際級濕地。示意圖，本報資料照片。
2月2日是國際濕地日，我國「濕地保育法」也已上路10年，民團盼儘速將彰化海岸濕地劃為國際級重要濕地。內政部國家公園署說明，過去申請失敗是因資料缺漏不符規定，現已主動媒合相關團體協助在地團體補齊所須資料，近期會有新進度，只待符合規定的行政文件完備後即可推進。

海岸濕地彰化海岸早在2009年，就被當時的內政部營建署國家重要濕地評選小組，決議為「國際級彰化海岸濕地」，是當時76處國家濕地中，評鑑排名第一名的國際級濕地，然因當時涉及國光石化開發案（俗稱八輕），導致其法定身分懸而未決。

環團憂心，如今國光石化撤案15年過後至今仍未具法定身分，成為風光電業者覬覦的肥豬肉，彰化海岸國際級濕地恐將成為哀鴻遍野的屍地，呼籲彰化政府勿讓風光電踐踏彰化海岸國寶濕地。

對此，國家公園署綜合計劃組長張誌安指出，「濕地保育法」實施後，在地團體曾透過縣府遞件，盼讓彰化濕地儘早進入評定程序，當時因重要濕地分析報告書圖資料不完備等問題，導致不符規定，面對在地團隊期待，國家公園署已主動媒合相關團體協助在地團體撰寫、補齊申請所須資料，等在地團體循程序送件後，屆時即可按照法定程序展開評定。

張誌安說明，評定過程採「由下而上」，民間團體或學術團隊提出「重要濕地分析報告書」，經國家公園署受理確認資料完備後，便交由「內政部重要濕地審議小組」委員評定級別，包括國際級、國家級或地方級，正式定案為法定重要濕地。

張誌安指出，國家公園署重視濕地保育，並持續與在地團體保持聯繫與輔導，整體而言，彰化海岸濕地評定是朝正向發展，預定近期會有新進度，只待符合規定的行政文件完備後即可推進。

濕地 彰化 國家公園

相關新聞

傳3月訪美 盧秀燕不證實：市府會評估、有確切消息再報告

AIT處長谷立言、AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯日前接連拜訪台中，今傳出台中市長盧秀燕3月將訪美。盧今天上午出席活動，被...

陸配立委李貞秀成朝野未爆彈 內政部當心弄巧成拙

立法院新會期開議，除了藍綠白三黨的競合，最受矚目的，莫過民眾黨有6名「新科立委」上任，其中具有陸配身分的李貞秀，被內政部點名應該依據國籍法規定，於就任1年內提出「放棄中華人民共和國國籍」證明，否則立院就應該予以解職。不過，民眾黨顯然不想就範，立法院「配合」內政部的可能性也不高。這枚未爆彈，是將成為藍白缺口，還是內政部「令不出部長室」的國王新衣，已成關注焦點。

綠營放話拒絕李貞秀質詢索資 民眾黨團：行政部門須提供立委問政資料

中選會公告陸配李貞秀遞補民眾黨不分區立委，知情行政官員宣稱政府部門可不配合相關質詢。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，立...

中共藉國共論壇介入選舉？ 李彥秀：提名有制度不是誰都可介入

傳中共要藉國共論壇關切台灣地方選舉及軍購條例情況，甚至介入。民進黨立委陳培瑜批評，國共論壇其實是賣台論壇，去談判的人應想...

行政團隊可拒李貞秀質詢索資？綠促立院修法 藍批違憲亂政

陸配李貞秀確定遞補當選立委，民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，民眾黨不該雙標，還要李請教「學姊」麥玉珍如何放棄國籍；至於綠...

