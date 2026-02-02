快訊

外傳李劉會今登場 劉和然未否認 ：尊重黨部機制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
外傳「李劉會」可能今登場，新北市副市長劉和然今受訪時並未正面否認，表示相關會面與時程仍須回到黨部機制處理，地方尊重黨中央與市黨部規畫。記者張策／攝影
外傳「李劉會」可能今登場，新北市副市長劉和然今受訪時並未正面否認，表示相關會面與時程仍須回到黨部機制處理，地方尊重黨中央與市黨部規畫。記者張策／攝影

國民黨新北市長人選布局持續引發關注，外傳台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然「李劉會」可能於今登場。劉和然今被問到此事時並未正面否認，僅笑說相關會面與時程安排，均須回到黨部既有機制處理，地方端一向尊重黨中央與市黨部的規畫。

劉和然表示，黨部在選舉布局上，向來有不同層級與不同形式的安排，包括公開、不公開，或是日程公開但會談內容不公開等，皆依照既定規畫進行，地方端一向予以尊重。

他指出，是否邀請哪些人出席、會面地點設在哪裡、活動是否對外公開，這些細節都屬於黨部的「遊戲規則」，不宜由個人對外說明或臆測，黨部若有具體結果或進一步安排，屆時一定會對外正式說明。

劉和然強調，這段時間黨的節奏一定要穩，不能因為外界聲音、局勢變化或對手動作而被牽著走。他形容，選舉是一場馬拉松，而非短跑，「現在跑得快的人，不一定最早抵達終點」，更重要的是整體節奏與步調是否拿捏得當。

劉和然重申，國民黨的目標從來不是黨內競爭，而是贏得2026年選舉、延續新北市的執政。未來也將依照制度與規則，推出能夠團結一致、共同為勝選努力的團隊。

