【重磅快評】知情人士獻計對付李貞秀 真是小看綠官了

藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及立法院組織法等三項修法，府院評估「不副署」，今天立法院新會期報到，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表態支持；昨天更傳有知情人士放話，要拒絕民眾黨新科立委李貞秀質詢索資，為新會期埋了兩顆地雷。行政院長卓榮泰創不副署的憲政首例，上行下效，連部會也想跟進拒絕質詢，違憲自助餐吃到飽，憲法法庭能不能開會已不重要了。

法律系畢業的卓榮泰去年底前宣布「不副署」財政收支劃分法部分條文修正案，他的訴求是修法過程悖離民主原則、侵害行政院預算編列權，有違憲疑慮，恐導致財政缺口擴大，影響國防、社福等支出。卓榮泰說得冠冕堂皇，但他捨棄合憲救濟程序，想出「不副署」奇招，創下憲政史上閣揆不副署法律案首例。

俗謂「一試成主顧」，看來，有膽敢創憲政首例的卓榮泰是豁出去了，不副署財政收支劃分法修正案的政治效應可能要等到選舉才會反映，值此之際，他還是持續拿這項武器對抗國會多數，以貫徹「德意志」；即使政務空轉，卓揆也在所不惜，以至於府院評估再祭「不副署」對付在野修的衛星廣播電視法等三法。

賴卓體制真是太神奇，竟能在憲政規範下自闢蹊徑，綠眾則一片盲從。立法院黨團總召柯建銘、資深綠委蔡其昌正忙著總召大位之戰，黨團書記長陳培瑜今天出來發話， 表示支持政院不副署衛星廣播電視法等三法，指標意義重大，難怪藍委重批是踐踏立法院監督權、毀憲亂政。

上有所好，下必甚焉。府院發現高度違憲疑慮的不副署權竟然這麼好用，國會通過的法律案可選擇要不要副署、要不要公告，那部會面對在野黨立委監督，當然也可以選擇性接受，甚至拒絕，也就不足為奇。這才有所謂的「知情人士」昨天放話，稱官員可以不接受民眾黨新科立委質詢及索資了。

官員拒絕立委質詢，過去的確發生過。在扁政府時代，教育部長杜正勝曾因「三隻小豬」、「同心圓史觀」等議題惹議而創下多12次不出席備詢的紀錄，立法院曾五度通過譴責案。

當時擔任黨團幹事長的賴清德多次為杜辯護，主張官員應有被尊重的詢答環境，但即便如此，賴清德也不敢說杜可以拒絕備詢。賴清德在台南市長任內拒進市議會234 天，後來好不容易才找到下台階，對照今日知情人士倡議官員拒絕質詢，不知賴清德作為感想？

再看行政院揚言拒絕李貞秀索資，其實去年卓榮泰就示範過一次，對象是國民黨立委翁曉玲。當時卓榮泰下鄉宣講時宣布只要翁索資一定要他親自核定後才能提供，原因是翁先前在質詢農業部時索取戰時糧食配送地圖。但翁說的資料早在國防手冊中揭露，結果翁索資19次後再問卓「你有看過我的索資了嗎？」卓冷回「沒有，因為都不重要」。卓榮泰徒添笑柄了。

事實上，對於在野立委的索資，民進黨政府的應付花樣五花八門，不是拖延就是技術封殺，不少資料到了立委手上，不是被塗黑、遮蔽，就是缺頁；這次民進黨打算拿拒絕索資對付現實兩岸情勢下無法放棄國籍、卻有兩岸條例保障參政權的李貞秀，也就是再使出塗黑、遮蔽及缺頁等的伎倆，知情人士熱心獻計，也真是太小看已被訓練有素的綠官了。