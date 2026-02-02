影／ 指藍白擋總預算卻通過3爭議法案 賴清德總統：盼民眾評評理

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
農曆春節將至，賴清德總統（左）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並頒贈春節加菜金。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（左）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並頒贈春節加菜金。記者許正宏／攝影

農曆春節將至，賴清德總統今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何的審查，同時也無視於中國大陸的威脅，阻擾國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對於藍白所推衛廣、不當黨產條例等法案，府院是否會以「不副署」來因應？賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的跟專家學者討論當中。至於對立法院長韓國瑜的角色和職責的看法，賴清德說，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託，他請託韓國瑜院長，能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，盼韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

農曆春節將至，賴清德總統（中）今天在交通部長陳世凱（左）、中華郵政董事長王國材（右）陪伴下，赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（中）今天在交通部長陳世凱（左）、中華郵政董事長王國材（右）陪伴下，赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（右）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（右）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影

