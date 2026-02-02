新北市議會國民黨團書記長之爭 林金結出面挑戰王威元

新北市議會國民黨團書記長選舉今明兩天開始登記，除現任書記長、新北市議員王威元表態爭取連任，資深議員林金結也表態今天將前往登記參選。王威元表示，自己過去一年服務表現會獲得同仁認同，林金結則以過去行政歷練與談判協調能力為訴求爭取，兩人都希望在2026選舉年強化黨團戰鬥力，確保國民黨在新北持續執政。

王威元表示，過去一年在任內為大家所做的服務，大家都能看到他的表現，市政推動的順利與否，乃有賴於良性的府會關係及各黨共同尊重議事規則，他強調自己並非新人，其努力已獲得同僚認同。

王威元認為今年是不審預算的年度，多數議員會將精力放回選區經營，他的目標仍是會持續為同黨議員服務，讓新北市的市政建設持續穩健往前走。

挑戰者林金結則說，書記長的本質是服務黨內30位議員，他有立法院、秘書等行政背景，且曾在黨中央擔任中常委多年，書記長需負責市府、議員與黨部間的協調。

林金結說，他今年的目標是讓國民黨在新北順利延續執政、國民黨議員全數連任，當選後有信心與民進黨團總召妥善溝通。

地方人士指出，林金結這次出面爭取書記長並非偶然，而是他有意爭取下一屆議長或副議長寶座，不過對於外界傳言，林金結回應「議長（蔣根煌）跟我是換帖兄弟」，目標是希望能服務好議會同仁。