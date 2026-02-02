府院黨發言人都看什麼書？科技、治水、「獵人」漫畫都入列

台北國際書展即明天起登場，民進黨推出「府院黨發言人都看什麼書？」特別企畫。總統府、行政院、民進黨發言人的喜愛書單，涵蓋科技、晶片、水文化、河川治理、政治領域，甚至還有「獵人」漫畫。

總統府發言人郭雅慧推薦的書籍是「科技造浪者」，她表示，台灣今日的科技成就，我們多少都聽過產業巨頭的奮鬥歷程與驚奇故事。「科技造浪者」紀錄的，正是讓這些故事得以成真的無數小人物、隱形造浪者。作者沒有把台灣科技故事神話，也不把台灣縮成「晶片」兩個字；相反地用大量史料鋪陳，把我們帶回60年前最真實的起點。

郭雅慧也說，她想起今年感動全台的紀錄片「冠軍之路」。「科技造浪者」書寫的科技人，和「冠軍之路」鏡頭下的棒球人，都勾勒出同一種勤懇打拚的台灣精神：工程師在製程限制中突破良率，國家隊將情蒐分析做到極致。百工百業的台灣人，堅持每一次微小的前進，終會累積成決勝的那一刻。而身在國家執政團隊中的一員，她也在日常公務行程中感受並見證著，下一個世代的新護國群山，在黎明崛起前的千錘百鍊、蓄勢待發與眾志成城之路。

行政院發言人李慧芝推薦的書籍是「島都之河」，她表示，這是一本水文化書，但不只是水文化書。這是台北城數百年來的故事：從荷蘭東印度公司時期的淡水及雞籠島地圖，到英國博物學家的手繪河岸風光；從到清代水田阡陌交錯的台北平原，到日治時期的灌溉水車設計圖，一一訴說淡水河曾經承載的生活、產業與都城記憶，當然，還有淡水河的分洪與減災工程史。

李慧芝說，去年的馬太鞍溪堰塞湖、蘇澳溪的嚴重災情，許多人應該都還歷歷在目。而在更早之前，淡水河也曾歷經無數次驚人的水患。1960年代，政府啟動淡水河防洪工程計畫，在施工與修正中反覆調整，直到2005年員山子分洪工程完工，奠定了如今島都之河的樣貌。

民進黨發言人韓瑩表示，企畫同仁問她推薦哪本書的時候，看了一下手邊的都是在算數學，所以就堅持推薦漫畫。2026年最想看到的就是「獵人」更新啊。她說，政治也是一場冒險，「資源有限、風險未知」，希望我們在前往暗黑大陸的旅程中，有志同道合的夥伴彼此支援，一起想辦法存活下來，然後往前走。「獵人粉絲快來一起報到」。

民進黨發言人吳崢推薦「晶片戰爭」，他表示，看完此書，相信將可以對台灣的實力，以及如今全球的位置，有更清晰的認識。民進黨發言人李坤城則推薦「台灣民主的中年危機」，強調「目前台灣的民主危機，應該就在立法院」。