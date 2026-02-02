聽新聞
陳培瑜要李貞秀請教麥玉珍放棄國籍 陳智菡：我國有兩岸人民關係條例
民眾黨立法院黨團本周迎來部分換血，候任立委李貞秀屢遭質疑未放棄中國國籍。民眾黨團主任陳智菡今天表示，我國有一部特別法叫做「兩岸人民關係條例」，誠如陸委會主委邱垂正所說，「沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士。」
民眾黨執行不分區立委兩年條款，中選會昨天公告洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委。立法院新會期今天報到，民進黨團書記長陳培瑜說，李貞秀應該請教「學姊」民眾黨前立委麥玉珍如何放棄越南國籍，關於如何放棄中國國籍的做法相當清楚。
民眾黨上午舉行內部會議，邀請現任及候任立委與會。針對陳培瑜的說法，陳智菡受訪時表示，不管是越南籍還是美國籍，拿來類比中國籍非常荒謬，「請問越南、美國跟中國對台灣的關係一樣嗎」，台灣有一部特別法叫做「兩岸人民關係條例」，該法就是在規範中國跟台灣人民的關係。
陳智菡批評，民進黨政府的官員昧於事實，完全錯誤採用不相干的法律，他們應該回頭檢視憲法、我國現行法律架構，「陸委會前主委蔡英文、邱太三時代認定的兩岸人民關係條例跟國籍法，為什麼在賴清德總統、內政部長劉世芳時代就有問題？」
陳智菡指出，如同邱垂正先前受訪時所說，到目前為止不管用什麼方式，「沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄中華人民共和國國籍」，我們的國家正在要求人民做一件無法做到的事情。
