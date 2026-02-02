前農委會主委林聰賢 轉戰兆豐資產管理公司董事長

公股金融體系再有人事搬風。據了解，兆豐金控與兆豐資產管理公司已在上周雙雙召開董事會，通過由前農委會主委林聰賢出掌兆豐金旗下兆豐資產管理公司董事長的人事案，本周將正式進行與現任董事長林永堅的新舊任董座交接，由於林聰賢在政界的背景，也使該人事案受到業界高度矚目。

林聰賢在上月26日辭去杏國公司獨立董事職務，當時就有傳言他將換跑道赴公股金融圈，並且指稱他將赴兆豐金控擔任旗下子公司董事長，而兆豐金與兆豐資產管理公司日前雙雙召開董事會之後，確定他的新去向。

這也是公股金融體系再有政界人士出掌資產管理公司董事長。由於這幾年銀行的壞帳率很低，因此也使資產管理公司已轉型，從原本拍賣不良債權為主，現在轉而以協助都更及危老業務的承作為主，尤其是先期墊款的部分，銀行礙於銀行法無法第一時間給予資金時，都由資產管理公司出面，尤其是都更自主更新戶受到這類幫助最大。

即將在今年2月滿64歲的林聰賢，先前當過二屆的宜蘭縣長，不過在政界，林聰賢並非空降，也是一路從基層作起，他最早來自宜蘭市公所，歷任課員、課長、羅東鎮公所秘書、主秘等基層行政職務，亦為他後來的從政打下基礎，之後他從宜蘭縣長，換跑道進入中央政府出任農委會主委，也曾任中央畜產會董事長，在他出任宜蘭縣長期間，任內的地方建設和農業政策為他的施政亮點，甚至在當時全國縣市長民調評比位列前段班。

據了解，現年已超過70歲的林永堅，先前已獲延任2次，原則上延任每年都會檢討一次，這次則不再續任，由林聰賢接棒。公股金控旗下目前計有合庫金、第一金、華南金、兆豐金旗下有資產管理公司，其中合庫金資產管理公司的前任董事長蔡見興，曾任高雄市議會議長，先前因為「家天下」事件而去職，之後由合庫銀行出身的專業經理人、副總周俊隆出任董座，而第一金旗下的第一金融資產管理公司董事長王蘭芬，曾任台北大學會計系教授，是在2024年2月獲改派，而華南金旗下的華南資產管理公司董事長李宗賢，先前亦為華銀副總。

林聰賢此次接任兆豐資產管理公司董事長，亦為林永堅之後的第二位來自政界的資產管理公司董事長，林永堅曾任高雄市副市長，他先前亦曾擔任過一銀租賃董事長。