冷眼集／為政治棄專業 公股金融風險誰扛

兆豐資產管理公司董事長將由前農委會主委林聰賢接任，外界再度聚焦一個老問題，公股事業機構的高層人事安排，究竟是以專業治理為優先，還是仍被視為政治運作的一環？畢竟林聰賢在擔任畜產會董事長時因為超思案下台，但是風頭過去後再度獲得層峰關愛的眼神，類似的人事模式，民眾早已不陌生。

政治酬庸並非只發生在特定政黨，藍綠執政時期都曾出現爭議案例。但當上層決策者選擇以政治背景作為重要考量，而非專業能力，等於在告訴社會，公股機構並不需要被當成真正的專業組織來對待，有沒有能力或專業不是重點，關鍵在於顏色、立場是否正確。

過去幾年的發展，已一再證明政治酬庸的結果。多起相關人事，幾乎都是在名單曝光之後引發反彈，接著當事人被迫「知難而退」，或上任不久便黯然下台。包括台肥吳音寧的人事，以及合庫資產管理前董事長蔡見興任內出現的治理爭議，最終都因外界或內部壓力下台一鞠躬。這些案例共同點十分清楚，政治酬庸只會讓公司承受額外風險與不穩定。

但即便如此，類似人事仍然一再出現，原因就在於府院高層仍抱持錯誤認知，認為這些單位是「邊陲」、「影響不大」，可以用來當作人事安排的「疏洪道」。

然而，難道這些公司只夠格被用於酬庸？以資產管理公司為例，過去以處理銀行壞帳為主，但隨著金融體系壞帳比率長期維持低檔，其角色早已發生質變。愈來愈多涉入都市更新、危老重建、不動產整合與資產重整，動輒涉及數十億元，也牽動法律責任與風險控管。一個錯誤決策，影響的不只是子公司帳面，而是整個金控體系的商譽與資產品質；僅以政治邏輯來進行人事安排，無異低估風險。

政治酬庸的爭議一再重演，不僅政府的公信力，相關金融機構的績效和內部向心力，只會持續流失。