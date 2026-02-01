快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報全新改版 提供讀者更有價值的閱讀體驗

聯合報／ 本報訊
因應AI時代挑戰，聯合報今起改版。記者鄭超文／攝影
因應AI時代挑戰，聯合報今起改版。記者鄭超文／攝影

親愛的讀者您好，本報今起改版。

為提供值得信賴的新聞判斷與高品質的觀點，以因應時代挑戰並回應讀者的需求，我們做以下調整：

•要聞版：強化監督與關懷，增加解釋性新聞與事實查核報導。

•民生版、教育版：追蹤讀者關心的民生和教育議題，發掘有助提升生活福祉與改善教育環境的話題。

•司法版：關注憲政高度的重大議題，同時兼顧一般讀者關切的法律新聞。

•地方版：取消「全台焦點版」，改為深耕地方區域生活圈新聞，更貼近在地脈動。

•文化版：本周起，隔周的周五新增文化版，呈現最新藝文動態與深度文化政策剖析。

•健康版：由原先D落移至B落，提供更完整、全面的健康議題報導。

•專題版：「全球瞭望」（周一）、「陽光行動」（周二）、「相對論」（每個月第三周的周三）與「大社會」（周日）將持續推出；此外，周日將全新推出「運動人生」版，帶來更多元的深度內容。

在AI浪潮來襲、資訊量快速膨脹的新時代，我們始終銘記讀者對本報的期許與鞭策，將持續深化內容品質，為您提供更有價值的閱讀體驗。

新聞部 敬啟

事實查核 相對論 法律 運動 憲政

延伸閱讀

政院：爭議法案涉違法違憲 將與專家研議憲政救濟

國會清倉又過政治法案 府院救濟擬納「不副署」

韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

賴總統批白版軍購條例付委侵犯行政權 黃國昌酸：憲法要重修

相關新聞

陸配李貞秀遞補立委 內政部：若1年內未放棄中國籍應由立院解職

陸配李貞秀確定遞補當選民眾黨不分區立委，內政部指出，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內...

陸配身分遞補立委遭指有國安風險 李貞秀反擊吳思瑤未審先判不實指控

民眾黨候任立委李貞秀今天說，自己是依據中華民國憲法、公職人員選舉罷免法產生的立委，代表廣大新住民在台灣扮演重要角色，族群...

民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

中選會今天公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人，將遞補當選民眾黨不分區立委；近日陸配李貞秀因未放棄中...

冷眼集／為政治棄專業 公股金融風險誰扛

兆豐資產管理公司董事長將由前農委會主委林聰賢接任，外界再度聚焦一個老問題，公股事業機構的高層人事安排，究竟是以專業治理為...

林聰賢轉戰公股金控 在野齊轟「政治酬庸」

公股金融體系再出現高層人事酬庸爭議。據了解，兆豐金控與兆豐資產管理公司在上周舉行董事會，通過由宜蘭縣前縣長、前農委會（現...

聯合報全新改版 提供讀者更有價值的閱讀體驗

親愛的讀者您好，本報今起改版。 為提供值得信賴的新聞判斷與高品質的觀點，以因應時代挑戰並回應讀者的需求，我們做以下調整：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。