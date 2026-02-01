聯合報全新改版 提供讀者更有價值的閱讀體驗

親愛的讀者您好，本報今起改版。

為提供值得信賴的新聞判斷與高品質的觀點，以因應時代挑戰並回應讀者的需求，我們做以下調整：

•要聞版：強化監督與關懷，增加解釋性新聞與事實查核報導。

•民生版、教育版：追蹤讀者關心的民生和教育議題，發掘有助提升生活福祉與改善教育環境的話題。

•司法版：關注憲政高度的重大議題，同時兼顧一般讀者關切的法律新聞。

•地方版：取消「全台焦點版」，改為深耕地方區域生活圈新聞，更貼近在地脈動。

•文化版：本周起，隔周的周五新增文化版，呈現最新藝文動態與深度文化政策剖析。

•健康版：由原先D落移至B落，提供更完整、全面的健康議題報導。

•專題版：「全球瞭望」（周一）、「陽光行動」（周二）、「相對論」（每個月第三周的周三）與「大社會」（周日）將持續推出；此外，周日將全新推出「運動人生」版，帶來更多元的深度內容。

在AI浪潮來襲、資訊量快速膨脹的新時代，我們始終銘記讀者對本報的期許與鞭策，將持續深化內容品質，為您提供更有價值的閱讀體驗。

新聞部 敬啟