爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今晚在臉書說，他在此公開宣布，已簽署同意黨中央的協議事項。圖／ 取自江啟臣臉書
國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，想參選的立法院副院長江啟臣今晚在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。但未透露方案為何，據推測，應是民調日期。

江啟臣說，今天是2月1日，台中市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫。

過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，他說但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

他說雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾。

他在此公開宣布，自己已簽署同意黨中央的協議事項。願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。江啟臣強調，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，一起努力，讓不確定結束，讓團結開始。

