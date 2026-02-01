陸配身分遞補立委遭指有國安風險 李貞秀反擊吳思瑤未審先判不實指控

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨不分區立委被提名人李貞秀（左）。記者胡經周／攝影
民眾黨不分區立委被提名人李貞秀（左）。記者胡經周／攝影

民眾黨候任立委李貞秀今天說，自己是依據中華民國憲法、公職人員選舉罷免法產生的立委，代表廣大新住民在台灣扮演重要角色，族群背景不應成為政治箭靶，也不該被扭曲為國安風險，民進黨立委吳思瑤未審先判，難道是對中華民國法律沒自信。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，中選會今天公告洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委。不過，吳思瑤質疑李貞秀尚未放棄中國國籍，建議行政部門自我把關、立法院新會期重新檢視涉及國安相關議事規則。

針對吳思瑤的說法，李貞秀辦公室晚間發布聲明表示，李貞秀是依據中華民國憲法、公職人員選舉罷免法產生的立委，也是代表廣大新住民在台灣扮演重要角色，族群背景不應成為政治標靶，也不該被扭曲為國安風險。

李貞秀指出，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾，出身從來不應該成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲，多元聲音是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。

李貞秀辦公室表示，中華民國宣誓條例第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」，立委就職宣誓就是恪遵中華民國憲法，李貞秀並無與他人不同之處，同樣地行政機關也必須接受立委監督，「不論李貞秀或行政機關，都是遵循中華民國法律行事。」

李貞秀質疑，吳思瑤此時竟然未審先判，指涉李貞秀質詢、索取資料或參與相關會議將產生國安問題，這是在對中華民國體制及法律沒有自信嗎？

李貞秀辦公室強調，台灣是依法行政的國家，相關疑慮都有法律規範，執政黨如果真的關心國安，就應該相信中華民國法律制度，而非貼標籤煽動社會恐懼，李貞秀依循民主、法治、多元及共融的核心價值，立法院更是代表全民、保障民主的地方，不容許任何人以意識形態壟斷發言空間。

李貞秀也說，請吳思瑤停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明，也還給人民多元、包容的民主台灣。

