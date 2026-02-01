快訊

晚間再與台積電高層餐敘 黃仁勳：對北士科總部進度感到「非常興奮」

李貞秀遞補立委 內政部：應繳喪失中國籍證明給立院

中央社／ 台北1日電
民眾黨不分區立委陸配李貞秀。 圖／取自民眾黨官網
中選會公告陸配李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委。內政部重申，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職；立法院對立委是否違反國籍法，也應依職權調查。

民眾黨不分區立委執行2年條款，包含民眾黨立委黃珊珊、黃國昌等6人於2月1日辭去立委職務，中選會今天公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人遞補當選民眾黨不分區立委。

針對李貞秀是否放棄中國國籍，內政部今天重申，按司法院釋字第768號解釋理由，國籍法第20條限制兼具外國籍者擔任公務員，有維護國家與公務員間忠誠與信任關係的考量，因此沒有違反憲法第23條比例原則，也未牴觸憲法第18條保障人民服公職權意旨。

內政部說，依國籍法第20條規定，兼具外國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職日起1年內完成喪失外國籍及取得證明文件。立法委員也應遵守國籍法規定，並無疑義。

內政部強調，這是針對全體國民一致要求，無論為原生中華民國籍或歸化取得中華民國身分的新住民，都須於擔任公職前放棄他國國籍，以表達對國家唯一效忠，並非針對特定政黨或特定個人。

內政部指出，今年1月28日已函請立法院秘書長周萬來，於辦理立法委員就（到）職時，依國籍法第20條規定辦理，立法院就其任用立委有無國籍法第20條情形，自應依職權調查，如查明不符規定，立法院即應依規定予以免職。

內政部表示，原中國大陸人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合兩岸條例第21條「在台設籍滿10年」規定，當選後於就（到）職前，也與一般國人相同，須符合國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任中華民國公職資格規定。

內政部指出，擔任民選公職，若就職後仍具中國大陸國籍，將同時負有向中華民國及中共效忠義務，產生雙重效忠情形，顯然與國籍法欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突。且依中共法律規定，註銷在大陸的戶口登記，並非喪失國籍，戶籍與國籍是不同法律概念。

國籍法 內政部 立法院 李貞秀 陸配

