民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨立委林憶君（左起）、黃珊珊、幹事長陳昭姿、總召黃國昌、副總召張啟楷、林國成、麥玉珍、劉書彬等人日前在黨團記者會鞠躬感謝支持。圖／本報資料照片
中選會今天公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍李貞秀6人，將遞補當選民眾黨不分區立委；近日陸配李貞秀因未放棄中國籍卻出任立委引發討論，中選會指出，不屬於選務權管與執掌事項，中選會不評論或回應。

民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷1月31日卸任。

後續遞補6人為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀。立法院秘書長周萬來近期發函各黨團，立法院將在2月3日上午辦理就職宣誓。

中選會今天公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀將遞補當選民眾黨立法委員，任期至第11屆立法委員任期屆滿日為止。

中選會指出，此次公告是依「公職人員選舉罷免法」第73條ㄅ規定，於今天發布洪毓祥等6位遞補當選人名單公告，將於以後召開的委員會議追認這項遞補案；至於公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，不評論或回應。

根據公職人員選舉罷免法第73條規定，全國不分區及僑居國外國民選出立法委員於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。立法委員遞補，應自立法院註銷名籍公函送達日起15天內，由中央選舉委員會公告遞補名單。

中選會 李貞秀 民眾黨 不分區立委 陳清龍

