立陶宛外委會副主席率7國議員訪台 將晉見蕭副總統

中央社／ 台北1日電

立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯今天率歐洲7國議員團訪台，將晉見副總統蕭美琴，並拜會立法院、外交部國防部等政府部門，另赴金門參訪。

外交部下午發布新聞稿指出，中北歐國家國會議員訪問團一行8人於1日至6日訪問台灣，由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（ŽygimantasPavilionis，另譯：帕季格）率領來自歐洲7國國會議員來訪，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蕭副總統、拜會外交部長林佳龍，接受國安會秘書長吳釗燮及外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長徐斯儉、海洋委員會政務副主任委員兼海巡署署長張忠龍，以及經濟部能源署代理署長吳志偉等，針對台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。

外交部提到，此行亦將與國防安全研究院、數位外交協會交流，並赴金門參訪，深入瞭解民主台灣發展現況及前沿歷史。

外交部表示，除團長帕維里奧尼斯，成員包括愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（MarkoMihkelson，另譯：梅馬侃）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（TillSteffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）以及烏克蘭國會議員索博利耶夫（Serhii Soboliev）。

