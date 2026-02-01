宋承恩接任海委會副主委 具法律與國際合作專業

快訊

中央社／ 高雄1日電

海委會政務副主委黃向文卸任，由遠景基金會副執行長宋承恩接任。海委會說，海委會主委管碧玲延請宋承恩，盼結合其法律、談判、與國際合作專業，拓展國際海洋治理交流等。

依總統府官網發布中華民國115年1月23日總統令，任命宋承恩為海洋委員會副主任委員。海洋委員會今天說明，宋承恩將於明天就職。

海委會指出，宋承恩是台灣大學與英國牛津大學法學碩士，有國際法與海洋法方面專業，並具實務歷練。

海委會提到，在台灣遠洋漁業面臨轉型與擴大國際參與的雙重挑戰時，宋承恩是談判團隊一員，曾協助撰寫國家報告，也有與各國際組織談判的第一手經驗，現職為遠景基金會副執行長。

海委會表示，宋承恩將複雜法律議題以台灣觀點撰寫系列文章，涉及範圍廣泛，包含區域漁業情勢、台日漁業關係、南海仲裁、國際漁工保護、台海中線及自衛權、中共影響力擴張、跨境鎮壓等議題。

海委會指出，在「長臂管轄」還未被廣為認知時，宋承恩已看到中共擴張刑事管轄趨勢，處理議題帶有策略眼光。

海委會表示，宋承恩具備接近母語人士的英語口語能力，經常在節目上協助國際社會理解台灣問題，以及接受國內與國際媒體訪談，以個人專家身分見於「經濟學人」等報導。

海委會指出，宋承恩在遠景基金會任職時期，參與台灣與各國智庫交流，對當前安全議題有全面與深入理解，並熟悉中共灰色地帶侵擾、國際海纜安全保護等發展。

海委會表示，主委管碧玲延請宋承恩加入海委會，主要是期待未來結合其法律、談判、與國際合作專業，助海委會拓展台灣國際海洋治理交流與盟邦建構，持續創建和平永續海洋環境。

