黃國昌談藍白合3階段推動 強調開大門走大路
台灣民眾黨主席、2026新北市長參選人黃國昌今天在新北市競選總部成立後，針對外界高度關注的藍白合與選情民調議題作出回應。黃國昌表示，對於中國國民黨的黨內民主程序一向抱持尊重態度，藍白合將3階段推動，而看待民調會特別重視結構與條件。
談及藍白合作方向，黃國昌指出，台灣民眾黨與中國國民黨若要邁向2026年的合作，第一階段最重要的是釐清雙方共同的政策、價值與願景；在此基礎之上，第二階段則應進一步簽署正式的政黨合作協議，清楚向社會大眾說明合作的內容、承諾與方向。他強調，政黨合作不應流於口號，而是必須讓人民清楚知道合作的基礎與目標。
黃國昌表示，透過政黨合作協議，不僅能讓台灣人民理解兩黨合作的核心精神，也能對未來的運作規則有所交代，不論是行政首長或民意代表由誰擔任，都能在共通的政策方向下推動治理工作。他強調，這樣的合作應該是「開大門、走大路」，而非模糊不清或流於權宜安排，唯有公開透明，才能建立社會信任。
對於外界關注的選情民調，黃國昌則表示，各式民調結果都會審慎參考，但不會因單一數據而過度解讀。他指出，選舉期間勢必會出現多份民調，每一份民調都有其背景與脈絡，必須放在整體條件下理解，而非僅以表面數字作為判斷依據。
有媒體提及，若與台北市副市長李四川相比，相關民調出現差距，黃國昌回應，自己很少針對民調進行過於細部的評論，並提到其專業背景除法律外，也包含統計，過去即是以統計方法研究法律，因此看待民調時，會特別重視結構與條件，而不是單看結果。他說「三角形兩邊和一定大於第三邊」，指出他與李四川各自有其優勢，相關團隊彼此之間其實都相當清楚。
黃國昌強調，關鍵不在於數字高低，而在於如何將各自的優勢發揮到最大。他表示，未來若能在政策、價值與願景上進行合作，透過團隊整合與分工，才能回應市民對治理的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言