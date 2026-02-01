黃國昌談新會期與立院爭議 將陪同報到、尊重他黨程序

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）卸下立委身分後投入新北市長選戰，今天競選總部在新莊開幕。記者張策／攝影
台灣民眾黨主席、2026新北市長參選人黃國昌今天在新北市競選總部成立後表示，新會期即將報到，外界不必擔心新科立委初期對立院運作不熟悉的問題，他將陪同黨籍立委完成報到程序，並協助後續黨團運作，相關工作都會按既定節奏推展。

黃國昌指出，感謝立法院長韓國瑜的邀請，屆時將陪同6位新科立委前往立法院報到。他說，黨團與中央黨部已有明確分工與時程安排，相關立法與政策工作都會循序推動，並強調，台灣民眾黨的立法委員，不論由誰擔任，都是對選民的承諾，必須負責兌現選前提出的政見。

針對日前掃街行程中，有陳情者突然上前、引發外界揣測其是否受到驚嚇一事，黃國昌回應表示，當時並非被嚇到，而是刻意讓出空間，讓陳情者能夠表達意見。他說，政治人物面對民眾陳情，本就應該給予空間，而不是阻擋或推開，對於部分媒體事後的渲染與解讀，僅感到感慨，並呼籲媒體應將珍貴的社會資源，用於處理人民關心與國家重要的議題。

此外，對於日前評論民進黨立委蔡其昌參選黨內總召，引發對方回應指控造謠抹黑，黃國昌表示，公開透明是民主政治的好處，立法委員在立法院的表現，相關資料都可在網站上查詢。至於民進黨黨內總召選舉，他強調一貫立場是尊重各黨的黨內民主程序，沒有意願介入他黨家務，並表示「幫人民做事都來不及」，無暇評論其他政黨內部事務。

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分後投入新北市長選戰，今天競選總部在新莊開幕。記者張策／攝影
