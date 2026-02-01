謝典霖開箱溪州700坪豪宅惹議 坦言拚議長連任順勢拉高聲量

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典霖昨天與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。記者黃仲裕／攝影
彰化縣議會議長謝典霖昨天與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。影片中屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設施，謝典霖並直言「彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭。」相關說法曝光後，引來部分網友質疑過於招搖、帶有炫富意味。

對於外界批評，謝典霖今天指出，了解他的人就會知道他在做什麼，不支持的人依舊會有惡意攻擊。他也提到，每逢選舉期間，謝家位於溪州的豪宅「白宮」都會成為被攻擊的目標，因此乾脆主動攤在陽光下，讓外界知道「白宮裡面到底長什麼樣子」。謝典霖也坦言自己正爭取議長連任，也希望藉由影片順勢拉高網路聲量。

這棟房子過去曾在立委選舉期間也成為話題。謝典霖的胞姊，也是國民黨立委謝衣鳯因這棟住宅規模驚人，被外界戲稱為「衣鳳百貨」。

謝典霖說，家裡有自己的事業，並非靠政治賺錢，房子土地是台糖標售時，與台糖合建房子，再向台糖買回兩棟，「想藉由影片來說是合法取得」。他也指出，因為土地相較便宜，土地加上房子建材，房子蓋起約4、5千萬元，這種價格的房子在台中、台北都算不上是豪宅，在台北甚至只是一般家庭。

影片中，網紅「億百豪森」帶領參觀豪宅內部，謝典林表示，這棟與家人同住的住宅，自己實際使用空間約140坪，一進門即可見大型恆溫、恆濕酒櫃，謝典林估計可存放300至400瓶名酒；三樓則設有挑高設計的巨大室內籃球場，空間可延伸至四樓。謝典林表示，打造籃球場主要是「為了兒子」，希望孩子能把家當成一個有趣、願意停留的地方。

