蔡其昌不選中市長拚總召 醫曝賴清德想「一石二鳥」卻一錯再錯

立委蔡其昌決定參選民進黨黨團總召，曝是黨主席賴清德要他留中央幫忙，台中市長讓何欣純去拚。時事評論家、醫師沈政男說，賴要蔡取代柯建銘，讓何選台中，是賴的一石二鳥之計，結果恐一錯再錯，不僅台中派錯人，拔柯也為時已晚。

沈政男指出，由於大罷免大失敗，社會各界究責，柯建銘被視為頭號戰犯，那時賴清德就想換掉柯，期待黨團幹部全部改選，但柯建銘拒絕，堅持做到今年2月，因此2025年8月下旬，民進黨團其他六長都不再續任，只有柯建銘留任。

如今賴清德盼蔡其昌取代柯建銘，過幾天民進黨團就要投票，只是即使蔡取代柯也於事無補，大家不會認為是為了大罷免在究責，而是賴清德除掉了心頭大患。況且柯建銘現已無任何影響力，政治生涯結束，當不當黨團總召，社會已不在乎。

他進一步表示，有趣的是，如果蔡其昌沒辦法取代柯建銘，搞了半天又是柯續任，那成事不足，敗事有餘，柯絕對又會三不五時扯一下賴的後腿。所以說，蔡其昌必須成功，絕對要換下柯建銘。而他判斷，賴清德的意志應該仍還是能夠貫徹。

只是台中市長選情民調顯示，何欣純落後江啟臣15%，即使楊瓊瓔也在伯仲之間，民進黨若讓知名度高的蔡出戰，贏面應大一些，但顯然這局是國民黨的了。如果台中市長沒選上，柯也沒換掉或換掉後社會不在乎，賴的一石二鳥成了一錯再錯。