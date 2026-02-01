「議員中800萬頭獎?」詹為元被當頭號嫌疑人 游淑慧曝關鍵

政治評論員王瑞德日前透露，有台北市議員最近中了今彩539頭獎，引發許多議員自清，第一個跳出來澄清的議員詹為元急聲明「不是我」，儘管當事人洪健益已出面澄清，不過國民黨議員游淑慧說，當時新聞出來，她第一個認為的頭號嫌疑人也是詹為元。

游說，因為「我腦海中第一個浮現的，就是那位看起來一臉『富貴相』的詹為元。」

洪健益今天上午赴松山慈惠堂參加冬令救濟活動還原真相，表示王瑞德的那一篇臉書文，其實是個溫馨有趣的「都市傳說」，因那一天上節目，他請所有人喝飲料，喝飲料過程大家問「為什麼要請？」洪說，「我中樂透彩，還說中今彩539」，當下鍾年晃回說「800萬扣稅剩下640萬？」洪健益還順勢說「對、對、對。」

不過這個都市傳說卻認許多議員急跳出來澄清，包括第一個跳出來澄清的詹為元，游淑慧今天也在臉書說，她昨天看到新聞說，有議會同事中了今彩539頭獎800萬！由於開出的彩券行就在松山區，她腦海中第一個浮現的，「就是那位看起來一臉『富貴相』的詹為元 。」

游淑慧還說， 她還直接問詹為元「為元，是你嗎？」沒想到當下不只她懷疑，原來詹為元已經成為大家的「頭號嫌疑人」，嚇得他只好發揮柯南精神，趕緊用google map 地緣關係來分析澄清，直指某人服務處。游說，不管幸運得主是誰，我們都真心為他開心！原來財神爺才是募集選戰資金的最強大金主啊！