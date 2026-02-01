推廣防災影片 賴總統：平時做準備、遇災害能少慌亂

總統賴清德與副總統蕭美琴在社群包含臉書、Threads發布以「爭取3天，爭取更多時間」為主題的「防災避難須知影片」，呼籲民眾準備防災避難包、建立自己與家庭的防災計劃、參加緊急救護課程，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人都更安全。

賴總統在Threads發文表示，平安不能只靠運氣。颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現。平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。

賴總統說，為什麼要強調「爭取3天」，因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「3天」就是關鍵的72小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

總統表示，分享3支影片，是當突如其來的災害發生時，民眾更知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量。他並呼籲民眾也可以參加緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量傳得更遠，讓社會更有韌性。

另外，蕭副總統也發文表示，「當災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備。」

她說，除了準備防災包、學會基本救護的知識之外，也為自己和家人建立一套清楚的防災計畫。包括災害來時該怎麼應變、如何聯絡彼此、需要哪些基本物資，平時多想一步，關鍵時刻就能更安心。邀請大家多多分享這3支防災影片，將守護的力量持續擴散，讓社會更具韌性，台灣更安全。

賴總統與蕭副總統分享的這3支影片是由「全聯先生」拍攝的防災宣導影片，提醒民眾在日常生活中多一分準備，在災害發生時就能減少慌張，讓每個家庭都更安全，而當每個人、每個家庭都做好準備，就能建立起社會應對災害時的韌性。