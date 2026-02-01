快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

中市白營要角生日 盧秀燕親賀還喊出這10字

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）上午親自祝賀中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹生日快樂。圖／江和樹提供
台中市長盧秀燕（左二）上午親自祝賀中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹生日快樂。圖／江和樹提供

藍白合被視為是攸關未來政局的重要關鍵，台中市長盧秀燕得知今天是中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹的生日，一早親自帶著民政局長吳世瑋等人前往祝賀，切蛋糕前還喊出「藍白須團結、團結真有力」的口號，江和樹也表示「未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象」。

江和樹是台中市大里、霧峰區選出的市議員，最近他把家搬至太平，把政治觸角伸向太平，除了替民眾黨耕耘基層，也輔選市議員參選人許書豪和基層里長。

盧秀燕上午10許到達江和樹家，同行的有吳世瑋、數位發展局長林谷隆、太平區農會理事長黃文生等人。盧秀燕在切蛋糕前帶著大家一起喊出「藍白須團結、團結真有力，我們祝江和樹議員生日快樂」。

江和樹說，最近有人曲解並斷章取義前主席柯文哲的談話，他要強調的是柯文哲對於藍白合的態度絲毫未變，大家要在2026、2028下架民進黨的共識更是堅定不移。

他說，未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象。「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎。

江和樹在臉書上說，感謝盧市長的祝福及說出與他共同的生日願望，更希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，共同讓台中更好、台灣更好。

台中市長盧秀燕上午親自祝賀中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹生日快樂。圖／取自江和樹臉書
台中市長盧秀燕上午親自祝賀中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹生日快樂。圖／取自江和樹臉書
台中市長盧秀燕上午親自祝賀中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹生日快樂。圖／江和樹提供
台中市長盧秀燕上午親自祝賀中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹生日快樂。圖／江和樹提供

藍白合 江和樹

延伸閱讀

盧秀燕「國安至上 適當增支出有必要」 黃健豪：國民黨當然挺國防

台中春安上緊發條！盧秀燕率萬名民力誓師 守護300萬市民過好年

影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

衛廣法修正案三讀 盧秀燕：民主國家應該捍衛媒體言論自由

相關新聞

謝典霖開箱溪州700坪豪宅惹議 坦言拚議長連任順勢拉高聲量

彰化縣議會議長謝典霖昨天與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。影片中屋內設有挑高...

「議員中800萬頭獎?」詹為元被當頭號嫌疑人 游淑慧曝關鍵

政治評論員王瑞德日前透露，有台北市議員最近中了今彩539頭獎，引發許多議員自清，第一個跳出來澄清的議員詹為元急聲明「不是...

黃國昌談藍白合3階段推動 強調開大門走大路

台灣民眾黨主席、2026新北市長參選人黃國昌今天在新北市競選總部成立後，針對外界高度關注的藍白合與選情民調議題作出回應。...

民眾黨6名新立委本周上任 新會期開議前討論優先法案

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委1月31日卸任，立法院也將在本周迎來換血。為了確保民眾黨團維持既有戰力，6名即將上任的新...

黃國昌談新會期與立院爭議 將陪同報到、尊重他黨程序

台灣民眾黨主席、2026新北市長參選人黃國昌今天在新北市競選總部成立後表示，新會期即將報到，外界不必擔心新科立委初期對立...

蔡其昌不選中市長拚總召 醫曝賴清德想「一石二鳥」卻一錯再錯

立委蔡其昌決定參選民進黨黨團總召，曝是黨主席賴清德要他留中央幫忙，台中市長讓何欣純去拚。時事評論家、醫師沈政男說，賴要蔡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。