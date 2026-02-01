中市白營要角生日 盧秀燕親賀還喊出這10字

藍白合被視為是攸關未來政局的重要關鍵，台中市長盧秀燕得知今天是中市白營要角、民眾黨中央委員江和樹的生日，一早親自帶著民政局長吳世瑋等人前往祝賀，切蛋糕前還喊出「藍白須團結、團結真有力」的口號，江和樹也表示「未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象」。

江和樹是台中市大里、霧峰區選出的市議員，最近他把家搬至太平，把政治觸角伸向太平，除了替民眾黨耕耘基層，也輔選市議員參選人許書豪和基層里長。

盧秀燕上午10許到達江和樹家，同行的有吳世瑋、數位發展局長林谷隆、太平區農會理事長黃文生等人。盧秀燕在切蛋糕前帶著大家一起喊出「藍白須團結、團結真有力，我們祝江和樹議員生日快樂」。

江和樹說，最近有人曲解並斷章取義前主席柯文哲的談話，他要強調的是柯文哲對於藍白合的態度絲毫未變，大家要在2026、2028下架民進黨的共識更是堅定不移。

他說，未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象。「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎。