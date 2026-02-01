蔡英文偕陳品安爬山 二訪樟之細路

快訊

中央社／ 台北1日電

前總統蔡英文今天說，她卸任後，最喜歡做的事就是爬山，前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。她並感謝苗栗的年輕議員陳品安跟她一起爬山。

蔡英文透過臉書指出，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的人都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。

蔡英文說，她很珍惜跟她一起爬山的夥伴，以及一路上，每當她快要放棄時，一直給她加油、打氣的山友。她也要謝謝苗栗縣議員陳品安跟她一起爬山。

蔡英文表示，山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走。真心推薦大家，去爬山時，別想太多，「山，會告訴我們答案」。

