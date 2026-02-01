快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

民眾黨新立委選定委員會 陳昭姿轉戰司法委員會續推人工生殖法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會先前審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達不同立場。記者林澔一／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會先前審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達不同立場。記者林澔一／攝影

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委1月31日卸任，立法院也將在本周迎來換血，民眾黨團近期完成新會期幹部選任與委員會分配，現任立委陳昭姿轉戰司法及法制委員會、現任立委劉書彬轉戰財政委員會，外界好奇是否影響人工生殖法修法進度。

民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷1月31日卸任，現任立委陳昭姿以「推動代理孕母修法為由」為由留任，立委劉書彬則是在去年3月遞補前立委吳春城，任期將可延續至2027年3月。

根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補人選為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍及中配李貞秀等人，民眾黨立委陳昭姿、劉書彬則將持續留任。

據了解，民眾黨團近期完成幹部選任，新會期總召將由陳清龍接棒，副總召職務則由王安祥接任，另外還有邱慧洳擔任幹事長。

至於八大常設委員會分配，分別為內政委員會李貞秀、外交及國防委員會王安祥、經濟委員會洪毓祥、財政委員會劉書彬、教育及文化委員會蔡春綢、交通委員會陳清龍、司法及法制委員會陳昭姿、社會福利及衛生環境委員會邱慧洳。

其中，陳昭姿轉戰司法及法制委員會，外界質疑是否影響人工生殖法修法進度。民眾黨團人士說，該法案由社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席審查，陳昭姿即便轉換戰場仍能推動修法，考量民眾黨團連續四個會期未更動委員會名單，因此才會決定進行部分調整。

此外，民眾黨主席黃國昌上周布達一級主管人事命令，包括創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長、黃國昌兼任政策會主任委員及候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。黃國昌表示，政策會在法案研修與政策擬定扮演重要角色，未來將持續在重要議題提出具體、可行且負責任的政策主張。

民眾黨 陳昭姿 司法

延伸閱讀

中天可適用新衛廣法？ 黃國昌：看行政訴訟結果

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

相關新聞

民眾黨6名新立委本周上任 新會期開議前討論優先法案

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委1月31日卸任，立法院也將在本周迎來換血。為了確保民眾黨團維持既有戰力，6名即將上任的新...

800萬頭獎議員真相大白 洪健益曝4字親揭「都市傳說」

媒體人王瑞德透露被北市議員請喝珍奶，才知對方方中了今彩539頭獎800萬元，引發熱議，國民黨議員詹為元為此跳出來自清沒中...

賴總統：關稅談判守住台灣利益 盼台美合作大步向前

賴清德總統今日凌晨以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第53屆年會」致詞，他表示，近期完成的台美對等關稅談判成功守住台灣利...

民眾黨新立委選定委員會 陳昭姿轉戰司法委員會續推人工生殖法

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委1月31日卸任，立法院也將在本周迎來換血，民眾黨團近期完成新會期幹部選任與委員會分配，現...

從役期到軍購 政客對美國獻媚彷彿洪秀全藉上帝神諭

史景遷所著「太平天國」一書，引用一段話描述上帝對洪秀全諭示的情節，「爾勿懼，爾放膽為之，凡有煩難，有朕作主。左來左頂，右來右頂，隨便來隨便頂，爾何懼焉。」這段話用在當前的台灣與美國的微妙關係，亦不為過，上帝般的美國，指示台灣盡量採購天價軍火，即可隨便來隨便頂，爾何懼焉。

新潮流能否再下一城？一間服務處牽動彰化縣長戰局

彰化縣員林市惠明街219號，是一間毫不起眼的服務處，30年來，已為民進黨產生翁金珠、魏明谷、陳素月3位立法委員，也孕育翁金珠與魏明谷兩位彰化縣長，立委陳素月也獲民進黨提名，極可能再添第3位縣長。這間小小服務處成了地方政治權力流轉的「孵化器」，與其說是風水寶地，不如說是服務傳承與人才培育成果。 彰化縣員林惠明街服務處，被視為民進黨新潮流系統的人才孵化核心。從助理出身、歷經議會與國會歷練，再銜接縣長戰局，形成被稱為「員林模式」的政治助理接班路徑。此模式強調長期基層服務與制度化培養，與傳統家族世襲或空降人選形成對照，也引發是否過於封閉的討論。面對藍營現任縣長王惠美與地方實力派邱建富的布局，民進黨新潮流能否憑這套接班機制再下一城，成為彰化政局的關鍵變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。