民眾黨新立委選定委員會 陳昭姿轉戰司法委員會續推人工生殖法

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委1月31日卸任，立法院也將在本周迎來換血，民眾黨團近期完成新會期幹部選任與委員會分配，現任立委陳昭姿轉戰司法及法制委員會、現任立委劉書彬轉戰財政委員會，外界好奇是否影響人工生殖法修法進度。

民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷1月31日卸任，現任立委陳昭姿以「推動代理孕母修法為由」為由留任，立委劉書彬則是在去年3月遞補前立委吳春城，任期將可延續至2027年3月。

根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補人選為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍及中配李貞秀等人，民眾黨立委陳昭姿、劉書彬則將持續留任。

據了解，民眾黨團近期完成幹部選任，新會期總召將由陳清龍接棒，副總召職務則由王安祥接任，另外還有邱慧洳擔任幹事長。

至於八大常設委員會分配，分別為內政委員會李貞秀、外交及國防委員會王安祥、經濟委員會洪毓祥、財政委員會劉書彬、教育及文化委員會蔡春綢、交通委員會陳清龍、司法及法制委員會陳昭姿、社會福利及衛生環境委員會邱慧洳。

其中，陳昭姿轉戰司法及法制委員會，外界質疑是否影響人工生殖法修法進度。民眾黨團人士說，該法案由社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席審查，陳昭姿即便轉換戰場仍能推動修法，考量民眾黨團連續四個會期未更動委員會名單，因此才會決定進行部分調整。

此外，民眾黨主席黃國昌上周布達一級主管人事命令，包括創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長、黃國昌兼任政策會主任委員及候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。黃國昌表示，政策會在法案研修與政策擬定扮演重要角色，未來將持續在重要議題提出具體、可行且負責任的政策主張。