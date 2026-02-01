民眾黨6名新立委本周上任 新會期開議前討論優先法案

彰化縣員林市惠明街219號，是一間毫不起眼的服務處，30年來，已為民進黨產生翁金珠、魏明谷、陳素月3位立法委員，也孕育翁金珠與魏明谷兩位彰化縣長，立委陳素月也獲民進黨提名，極可能再添第3位縣長。這間小小服務處成了地方政治權力流轉的「孵化器」，與其說是風水寶地，不如說是服務傳承與人才培育成果。 彰化縣員林惠明街服務處，被視為民進黨新潮流系統的人才孵化核心。從助理出身、歷經議會與國會歷練，再銜接縣長戰局，形成被稱為「員林模式」的政治助理接班路徑。此模式強調長期基層服務與制度化培養，與傳統家族世襲或空降人選形成對照，也引發是否過於封閉的討論。面對藍營現任縣長王惠美與地方實力派邱建富的布局，民進黨新潮流能否憑這套接班機制再下一城，成為彰化政局的關鍵變數。

