中800萬頭獎？正妹議員也跳出來承認「有請雞排、但不是我」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

政治評論員王瑞德日前透露，有位他認識的台北市議員最近不小心中了今彩539頭獎，引發許多議員紛紛出來自清「不是我」，除了議員詹為元自清「不是我」，國民黨議員柳采葳也說，雖然我的確有在電視台請大家吃雞排，中山區也有民眾獨得頭獎，但「真的不是我」。

王瑞德日前在臉書爆料，被請喝珍奶才知道，一名台北市議員中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後可實領640萬元。消息曝光後，在社群引發熱議，有網友依據近期539頭獎開在松山信義區列出潛在中獎者名單，讓國民黨北市議員詹為元昨天忍不住發聲明澄清「不是我」。

國民黨議員柳采葳今天也澄清，「絕對不是我，雖然我也很想中獎，但可惜我沒有這個運氣」。

柳說，雖然她的確有在電視台請大家吃雞排，但原因是她跟主持人打賭輸了，才請吃雞排也不是珍奶，另外大家有傳出1月18日中山區有民眾一注獨得頭獎，也真的不是她，但很開心中山區這麼有福氣，她還是會每天戰戰兢兢，競競業業的努力在基層耕耘，年節發春聯，如果真的有中頭獎的話一定會跟大家報告。

議員 頭獎 國民黨

