800萬頭獎議員真相大白 洪健益曝4字親揭「都市傳說」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員洪健益。本報資料照片／記者余承翰攝影
媒體人王瑞德透露被北市議員請喝珍奶，才知對方方中了今彩539頭獎800萬元，引發熱議，國民黨議員詹為元為此跳出來自清沒中獎，有不少人猜幸運兒是民進黨議員洪健益。洪健益今澄清都市傳聞，「我沒有中」，也還原當天狀況，直呼溫馨又好笑。

洪健益今出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動前回應，他笑說，這個都市傳聞的小故事，真的滿溫馨、滿好笑。 

洪健益還原當天狀況，那天上節目時，自己請了所有在座的人喝飲料，喝飲料過程中，大家問說為什麼要請？洪回應，「我中樂透彩啊！」對方驚呼，「真的喔？那你中什麼？」洪說，「我中今彩539。」結果，媒體人鍾年晃就直接說，「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元！」自己當然順勢說，「對對對對對對對！」

洪健益表示，造成這樣的誤會，過年期間開開玩笑，也謝謝王瑞德看得起他。他再次強調，「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為我們的助理及我的家人都要跟我要紅包。我沒有中，再次澄清。」也謝謝這個城市傳說，真的是有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運，發大財。

洪健益 議員 飲料 今彩539 過年 樂透 頭獎

