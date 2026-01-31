快訊

「玻璃心」說法引熱議 柯文哲：藍白合大戰略沒變

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前表示，「藍白分」的分工合作模式，還稱世界上什麼事都有可能、藍營朋友很玻璃心，引發熱議。對於「藍白合」是否生變，柯文哲昨天表示，「藍白合」是賴清德總統造成，目前藍白兩黨合作態勢、大戰略，還是沒有改變。

柯文哲與民眾黨主席黃國昌昨陪同北市議員參選人吳怡萱、許甫發送春聯。針對「藍白分」發言，柯文哲說，賴總統把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起，他認為目前兩黨合作的態勢依舊。

國民黨主席鄭麗文日前強調藍白合十分穩定，稱柯文哲坐牢太久而心靈受創，對藍白合的印象還停留在二○二四年總統大選。對此柯文哲說，鄭麗文講什麼是她的自由，但對他而言，監獄沒有空間的自由，但有時間的自由，可以想很多事情，其實沒有什麼心理創傷，發現出來反而是旁邊人都比他創傷更嚴重。

被問及未來若有藍營議員邀請站台是否會出席，柯文哲說，今年以民眾黨的為主，因為這次提出很多候選人，原則上有餘力都互相幫忙。

