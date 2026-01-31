國民黨中常委選舉 陳菁徽第一高票當選

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照片

國民黨中常委選舉結果昨出爐，立委陳菁徽以第一高票當選，新北市議長蔣根煌、立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的秘書王姿茵、大力輔選黨主席鄭麗文的前立委李德維等在當選之列。黨內人士解讀，選舉結果，黨內結構分配平均，可見地方力量，沒有因換了主席就降低參與。

國民黨此次中常委選舉，共有四十五位中央委員登記參選，最終選出廿九席中常委，將於二月四日就職。陳菁徽以最高票當選，現任中常委曾文培、陳俗蓉分居二、三名。現任中常委黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍等未連任。

中常委當選人陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等八人為現任民代；王姿茵得票為第六名，為韓國瑜任高雄市長時期的辦公室秘書，也是除現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。

國民黨立委陳玉珍力挺鄧治平，競選期間被民進黨爆賄選、遭中國大陸統戰，赴陸交流時的行程接待單位都是統戰部門，但最終仍以第十名當選中常委。

這次選舉，是鄭麗文接掌國民黨後首次黨內權力結構異動。黨內人士解讀，現在中常會生態，從前主席吳敦義、朱立倫起，就可見雛形，包括國會、地方等，整體而言分配平均。

此外，黨內人士指出，具台商身分的中常委比過去多，應是對於兩岸互動有期待。台商代表包括陳汪全、王伯綸，新當選的台商代表包括勤彭蓁、曾新慧，鄧治平也可算是，廿九名中常委有五名台商代表。

中常委 韓國瑜 國民黨 陳菁徽

相關新聞

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

國民黨新任中常委選舉今日結果出爐，國民黨立委陳菁徽以最高票當選，得1351票；現任中常委曾文培為第二，得1096票；現任...

基層期許兩岸發展…多名台商當選中常委 國民黨人士揭隱憂

國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，預定2月4日就職。黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，包括...

被請喝珍奶才知情！王瑞德爆北市議員中今彩539頭獎800萬 他急出聲

媒體人王瑞德透露被北市議員請喝珍珠奶茶，才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，消息一出，引發許多人熱議，猜說到底是哪位...

影／韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

立法院長韓國瑜出席下午出席「馬上幸福」特別版限量春聯發送見面會，致詞時先介紹秘書長周萬來，他說，大家都知道開會不是一件簡...

「中天條款」修法爭議 學者：藍白應再研議補正溯及既往

被視為「中天條款」的衛廣法修法闖關成功，文化大學國發所教授曲兆祥表示，法律條文雖不溯及既往，但中天與ＮＣＣ仍在訴訟中，中...

「中天條款」修法爭議 藍委：法從新從優

立法院三讀通過衛星廣播電視法修正案，中天新聞台有望復台，但國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）表示，因修法無回溯條款，不適用訴訟...

