快訊

川普點名華許接掌Fed！主席未上任先掀風暴 華爾街指這點「非常可疑」

條件優秀！黃仁勳讚台灣供應鏈獨一無二 3新面孔首度出席「兆元宴」

台中3歲、8歲男童遭下藥奪命 生母涉犯殺人罪遭法院收押

被請喝珍奶才知情！王瑞德爆北市議員中今彩頭獎800萬 他急出聲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
名嘴王瑞德。聯合報系資料照
名嘴王瑞德。聯合報系資料照

媒體人王瑞德透露被北市議員請喝珍珠奶茶，才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，消息一出，引發許多人熱議，猜說到底是哪位幸運兒。國民黨北市議員詹為元今說，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中獎。」

王瑞德昨在臉書發文表示，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎，800萬元扣稅後實領640萬，他說本來還怕今年不好募款。」

貼文一出，有網友留言「申報的時候應該就知道是誰了吧，還有人說是不是在對獎時一直播放此魔法（電影「花木蘭」歌曲「以妳為榮」）。

國民黨議員詹為元晚間在臉書表明，「那個…我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情。請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」

議員 頭獎 北市 今彩539

延伸閱讀

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

影／一盅就要4888元！南投年菜狂銷賣破5萬套 業者樂做公益

名嘴喊台中「敬老愛心卡」放寬為每年兩萬點 何欣純：會評估

相關新聞

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

國民黨新任中常委選舉今日結果出爐，國民黨立委陳菁徽以最高票當選，得1351票；現任中常委曾文培為第二，得1096票；現任...

基層期許兩岸發展…多名台商當選中常委 國民黨人士揭隱憂

國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，預定2月4日就職。黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，包括...

被請喝珍奶才知情！王瑞德爆北市議員中今彩頭獎800萬 他急出聲

媒體人王瑞德透露被北市議員請喝珍珠奶茶，才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，消息一出，引發許多人熱議，猜說到底是哪位...

影／韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

立法院長韓國瑜出席下午出席「馬上幸福」特別版限量春聯發送見面會，致詞時先介紹秘書長周萬來，他說，大家都知道開會不是一件簡...

「政治可以很輕鬆」 立委鍾佳濱出書：把握現在以後出就太遲了

屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以...

不再登記即當選！陳菁徽第1高票當選國民黨中常委 韓國瑜人馬也上榜

國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中國民黨立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。