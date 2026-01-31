被請喝珍奶才知情！王瑞德爆北市議員中今彩頭獎800萬 他急出聲

媒體人王瑞德透露被北市議員請喝珍珠奶茶，才知道對方中了今彩539頭獎800萬元，消息一出，引發許多人熱議，猜說到底是哪位幸運兒。國民黨北市議員詹為元今說，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中獎。」

王瑞德昨在臉書發文表示，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎，800萬元扣稅後實領640萬，他說本來還怕今年不好募款。」

貼文一出，有網友留言「申報的時候應該就知道是誰了吧，還有人說是不是在對獎時一直播放此魔法（電影「花木蘭」歌曲「以妳為榮」）。

國民黨議員詹為元晚間在臉書表明，「那個…我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情。請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」