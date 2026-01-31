賴總統：產業赴美合作 打造台灣成世界產業日不落國

兼任民進黨主席、總統賴清德今天表示，台灣經濟前景良好，2025年經濟成長率概估值8.63%，台美關稅協議成果優於日韓；台灣產業赴美合作是產業的擴大，而不是被掏空，未來企業將立足台灣、布局全球，讓太陽不論往哪邊升起，都能照到台灣的企業，打造台灣成為世界產業的日不落國。

民進黨晚間發布新聞稿表示，為期2日的「2026春季破浪培力營」已圓滿落幕，這次民進黨青年部分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、立法委員吳沛憶、沈伯洋為講師，傳承選戰經驗給學員。民進黨主席賴清德也親自現身給予學員勉勵。

賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識。除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，向大家清楚說明。

他提到，2025年台灣經濟成長率可望高達8.63%，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果。台灣經濟前景很

好，台灣企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

最後，賴清德許諾會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。政府會繼續打拚，讓國家更好，也讓大家有更精彩的人生。

學員問到，如果幕僚要求賴清德穿海灘褲、花襯衫做一些比較貼近年輕人的活動，黨主席的心理狀態如何與怎麼回應，賴清德說，很多人從服裝上懷疑他是不是連睡覺都穿西裝，誤解實在太深了。他在家裡也會穿短褲、牛仔褲、花襯衫，只是說這樣就可以得到年輕人的支持嗎？他反問學員們會因此原本不喜歡賴清德而喜歡賴清德嗎？學員回答「會」；賴清德則說，「好吧，那就考慮吧」。

賴清德表示，政府是會做事的團隊，沒有分黨派，只要有困難都會去解決，國家才會進步，台美關稅談判也是一樣，有些人會說風涼話，但台灣產業反應很好、說太棒了、這次談判非常成功；股市反應也很棒，去年底股市2萬9000多點，談判完成後，股市上漲到3萬2000多點；韓國沒想到台灣可以獲得這樣的條件，因而很緊張。

賴清德說，這完全是團隊的功勞，台灣產業界實力強大，特別是半導體、資通訊、電子零組件，美國希望再工業化都需要台灣的產業幫忙，也讓台灣的產業有機會進一步融入美國的經濟結構當中，這對台灣的發展是非常好。

他指出，台灣產業界過去西進、南向，現在則往東邊跟美國合作，這是產業的擴大，不是台灣被掏空，未來台灣企業會立足台灣、布局全球。他有一個夢想，不管太陽在什麼時候、在什麼地方升起，都可以照得到台灣的企業，讓台灣成為世界產業的日不落國，這就是國家的經濟藍圖。