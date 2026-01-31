基層期許兩岸發展…多名台商當選中常委 國民黨人士揭隱憂

快訊

中央社／ 台北31日電
國民黨中央黨部外觀。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，預定2月4日就職。黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，包括陸配勤彭蓁，顯示黨代表對於黨主席鄭麗文上任後，國民黨在兩岸關係發展的期待度很高，但也有人擔憂恐成為綠營抹紅的標的。

國民黨第22屆第1任中常委選舉今天進行投開票，這次是國民黨主席鄭麗文上任後的首次中常委選舉，受到外界關注。有別於2年前選舉時，出現登記即當選的狀況，這次中央委員參選意願提高不少，共有45人登記角逐，當選機率約為64%，選情相當火熱。

國民黨下午發布新聞稿指出，國民黨第22屆第1任中常委選舉今天順利完成，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中，國民黨立委陳菁徽得票數最高，得到1351票，現任中常委曾文培第二，得到1096票；現任中常委陳俗蓉第三。

此次回鍋參選並順利當選中常委的前國民黨立委李德維告訴中央社記者，選舉的結果展現出黨內新民意，投票的黨代表對於兩岸和平、青年，以及國民黨再起有非常高的期許。

李德維表示，這次中常委選舉參選也非常激烈，希望新一屆的中常會能夠跟黨中央攜手並進，贏下2026九合一選舉及2028總統、立委大選。

黨內人士指出，相較上次的中常委名單，此次有國民黨立委陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、黃仁等5位立委當選中常委，按照慣例，立法院黨團總召、書記長將會由黨主席指定中常委，目前立法院就是國民黨最主要的戰場，多名立委成為中常委，有助於讓中常會與民意貼近，讓國民黨發揮更強的監督力量，也可及時反映民意。

黨內人士也表示，值得觀察的是，此次中常委選舉，中國大陸台商系統當選中常委的人數也變多，除獲得連任的王伯綸、陳汪全外，包括鄧治平、勤彭蓁、曾新慧也都是台商，而勤彭蓁也是陸配，凸顯黨代表對於鄭麗文上任後，國民黨在兩岸關係發展的期待度很高，未來這些台商系統的中常委是否能成為國民黨與中國大陸關係拉近的催化劑，值得觀察。

不過，也有不具名的中常委質疑，當選中常委的大陸台商能否按時出席每週三下午召開的中常會，如果不能按時出席，或老是用視訊方式與會，恐會引起爭議。

該中常委指出，目前兩岸情勢緊張，民進黨在此次中常委選舉投票前，就已針對特定候選人抹紅，如今有這麼多台商當選中常委，未來恐成為民進黨抹紅的標的，將讓國民黨疲於應付。

另外，黨內人士也指出，鄭麗文競選黨主席時，主打世代交替，這樣的氛圍也獲得黨代表的認同，此次高雄青工總會秘書長王姿茵、新北市議員林金結之子林永泰都以高票當選中常委，顯見黨代表對於青年參與黨務有很高的認同。

