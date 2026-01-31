國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

國民黨新任中常委選舉今日結果出爐，國民黨立委陳菁徽以最高票當選，得1351票；現任中常委曾文培為第二，得1096票；現任中常委陳俗蓉則為第三。值得注意的是，立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的秘書王姿茵以第6名當選，而前立委李德維於黨主席鄭麗文選舉期間大力輔選，也在當選之列。

國民黨表示，國民黨第22屆第1任中常委選舉今日順利完成，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。

國民黨中常委選舉方法特殊，由黨代表投票，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。

本次選舉中，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助等均成功連任中常委，共十餘名。黃紹庭、朱珍瑤、孫健萍等均未連任。

李德維於鄭麗文競選期間，大力奔走協助溝通、輔選，此次順利當選。當選名單中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人為現任民代；王姿茵得票為第6名，為韓國瑜任高雄市長時期的辦公室秘書，也是除現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。

國民黨立委陳玉珍力挺鄧治平，競選期間被民進黨爆賄選、遭中國大陸統戰，赴陸交流時的行程接待單位都是統戰部門。即便被爆料，仍以第10名當選中常委。