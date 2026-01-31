快訊

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

她獲最高票！國民黨中常委選舉出爐 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

台中3歲、8歲兩男童雙亡…母涉餵藥遭當庭逮捕 檢依殺人罪嫌聲押

「政治可以很輕鬆」 立委鍾佳濱出書：把握現在以後出就太遲了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立委鍾佳濱（左）今舉行新書發表會「政治可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」，屏東大學校長陳永森出席，細數與鍾佳濱認識30多年。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱（左）今舉行新書發表會「政治可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」，屏東大學校長陳永森出席，細數與鍾佳濱認識30多年。記者劉星君／攝影

屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」一書，近日常被問到出書原因，鍾佳濱說，「把握現在，以後出就太遲了」。

鍾佳濱今下午在屏東市讀者城市辦新書發表會，現場座無虛席，屏東大學校長陳永森、醫界、商界等都有代表出席。立委伍麗華雖無法到場，藉由電話連線致詞，伍麗華在電話中說，立委鍾佳濱對冷門議題有耐心且長期關注，對偏鄉、原住民議題也很有熱情，行動實踐，從來都沒有失去理想性。

「政治真的很輕鬆嗎？」立委鍾佳濱說，感謝這本書催生者幸福綠光出版社的社長洪美華，若沒有她的鞭策與企劃，大概再10年也不會有這本書，她是專業出版業界一開始要求這本書能輕鬆易讀，隨時可以帶著走，因為出再多的書，如果沒有人讀也是沒有用。

為什麼這個時間點出書？鍾佳濱說，這個階段剛好要衝刺下個10年，回首這10年檢視過程中看清楚未來10年可以做什麼，這個時間點不是為選舉，「把握現在該做就做，以後出就太遲了」。

書中記錄鍾佳濱從童年成長經驗，一路到國會問政，記錄他對公共實踐、生命土地、民生政策、民主與國家發展的深刻思考，更是對屏東一份祝福，屏東的未來，就是台灣走向世界的開始。

對於政治，鍾佳濱在書中與宣傳影片中有獨特詮釋，「政治或許沒有永遠朋友，但也不該有永遠的敵人。」雙方立場不同，激烈討論後，依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，理性的對話與溫暖的互動。

「從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治。」不論是法案、選民服務議題或是地方的需求，書中記錄鍾佳濱基層奔走，將這份「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

書中也提到他對社會正義思考，引用電影台詞「一個人為了麵包犯罪，這個社會有罪」，提醒自己身為政治工作者的責任與義務。

為了宣傳新書，屏東市也掛出風格獨特動漫風看板，狀聲詞與鮮明漫畫人物，配上標語「沖咖啡，沖出一本書」，讓不少路過的民眾好奇駐足，鍾佳濱為宣傳新書所推出的創意企劃。

屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」。記者劉星君／攝影
屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」。記者劉星君／攝影
屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」一書。記者劉星君／攝影
屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」一書。記者劉星君／攝影
屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」。記者劉星君／攝影
屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」。記者劉星君／攝影

鍾佳濱 屏東縣 伍麗華 民進黨

延伸閱讀

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

綠盼政院版國防特別條例能審查 與其他版本一起比較

川普調升韓國關稅引討論 綠盼朝野攜手速審台美關稅

卓揆稱「台灣101」遭圍剿 鍾佳濱：國人分得清楚別太介意

相關新聞

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

國民黨新任中常委選舉今日結果出爐，國民黨立委陳菁徽以最高票當選，得1351票；現任中常委曾文培為第二，得1096票；現任...

影／韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

立法院長韓國瑜出席下午出席「馬上幸福」特別版限量春聯發送見面會，致詞時先介紹秘書長周萬來，他說，大家都知道開會不是一件簡...

拋藍白分、酸藍玻璃心惹議 柯文哲滅火：合作態勢沒有改變

民眾黨前主席柯文哲日前拋「藍白分」的分工合作模式，還稱世界上什麼事都有可能、藍營朋友很玻璃心，引發熱議。柯文哲今再度被問...

「政治可以很輕鬆」 立委鍾佳濱出書：把握現在以後出就太遲了

屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以...

不再登記即當選！陳菁徽第1高票當選國民黨中常委 韓國瑜人馬也上榜

國民黨今天舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中國民黨立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中...

無懼陰雨大批民眾照樣排隊 韓國瑜發限量版春聯祝馬上幸福

立法院長韓國瑜今天在立法院向民眾發送限量版的「馬上幸福」春聯，吸引大批民眾不畏寒冷及綿綿細雨排隊領取。韓國瑜表示，期待馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。