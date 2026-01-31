「政治可以很輕鬆」 立委鍾佳濱出書：把握現在以後出就太遲了

屏東縣民進黨籍立委鍾佳濱從學運領袖到成為政治工作者，他從2016年當選立委至今10年，今在屏東市舉行新書發表「政治也可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記」一書，近日常被問到出書原因，鍾佳濱說，「把握現在，以後出就太遲了」。

鍾佳濱今下午在屏東市讀者城市辦新書發表會，現場座無虛席，屏東大學校長陳永森、醫界、商界等都有代表出席。立委伍麗華雖無法到場，藉由電話連線致詞，伍麗華在電話中說，立委鍾佳濱對冷門議題有耐心且長期關注，對偏鄉、原住民議題也很有熱情，行動實踐，從來都沒有失去理想性。

「政治真的很輕鬆嗎？」立委鍾佳濱說，感謝這本書催生者幸福綠光出版社的社長洪美華，若沒有她的鞭策與企劃，大概再10年也不會有這本書，她是專業出版業界一開始要求這本書能輕鬆易讀，隨時可以帶著走，因為出再多的書，如果沒有人讀也是沒有用。

為什麼這個時間點出書？鍾佳濱說，這個階段剛好要衝刺下個10年，回首這10年檢視過程中看清楚未來10年可以做什麼，這個時間點不是為選舉，「把握現在該做就做，以後出就太遲了」。

書中記錄鍾佳濱從童年成長經驗，一路到國會問政，記錄他對公共實踐、生命土地、民生政策、民主與國家發展的深刻思考，更是對屏東一份祝福，屏東的未來，就是台灣走向世界的開始。

對於政治，鍾佳濱在書中與宣傳影片中有獨特詮釋，「政治或許沒有永遠朋友，但也不該有永遠的敵人。」雙方立場不同，激烈討論後，依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，理性的對話與溫暖的互動。

「從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治。」不論是法案、選民服務議題或是地方的需求，書中記錄鍾佳濱基層奔走，將這份「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

書中也提到他對社會正義思考，引用電影台詞「一個人為了麵包犯罪，這個社會有罪」，提醒自己身為政治工作者的責任與義務。