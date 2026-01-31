盧秀燕「國安至上 適當增支出有必要」 黃健豪：國民黨當然挺國防

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市長盧秀燕市長赴國民黨台中市黨部進行中常委投票。記者黃仲裕／攝影

行政院1.25兆元的軍購特別條例草案暫緩列案，民眾黨團版本的軍購特別條例草案已付委審查。台中市長盧秀燕今表示，國家安全至上，適當增加支出是必要的，委員們也會進行審查。國民黨立委黃健豪說，賴政府在立院休會前10天才給執行清單，根本沒機會好好檢視，國民黨委員當然支持國防。

盧秀燕今赴國民黨台中市黨部進行中常委投票，她在受訪時表示，台中與美國之間有非常深厚的情誼，雙方往來非常密切。針對軍購特別條例，她則說，國家安全至上，適當的增加支出是必要的，不過應該買哪些武器，買的內容對國家安全有沒有幫助，也希望能準時交貨，立委們會進行審查。

黃健豪表示，賴政府直到今年1月19日才提供給立法院涵蓋7個面向的規畫執行清單，距離休會日只有10天，立法院根本沒機會好好檢視，國民黨委員當然支持國防，但特別預算應該是先說明我方需要什麼武器及交貨期程，再搭配預算審查，但先前幾個月都只有數字沒有項目，民眾根本無從了解及監督。

黃健豪指出，先前海空戰力提升計畫及新式戰機採購的特別條例，都是社會各界很清楚知道武器項目及功效，也都順利通過。

國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片

