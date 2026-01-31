拋藍白分、酸藍玻璃心惹議 柯文哲滅火：合作態勢沒有改變

民眾黨前主席柯文哲日前拋「藍白分」的分工合作模式，還稱世界上什麼事都有可能、藍營朋友很玻璃心，引發熱議。柯文哲今再度被問及此事，他強調目前合作態勢還是沒有改變。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今陪同小雞在南門市場發春聯。媒體詢問，未來若有藍營議員邀請站台是否會出席？柯文哲說，今年以民眾黨的為主，因為這次提出很多候選人，小黨資源也不夠，所以黨內聲量比較高的，就變成需要全台跑透透，原則上有餘力都互相幫忙。

而藍白分引發藍營焦慮，柯文哲強調，藍白合是總統賴清德造成，從第一天就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起，他覺得目前合作的態勢還是沒有改，大戰略還是沒有改變。