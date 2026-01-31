快訊

拋藍白分、酸藍玻璃心惹議 柯文哲滅火：合作態勢沒有改變

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）、黨主席黃國昌（左一）等人，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。(記者黃義書／攝影)
民眾黨前主席柯文哲日前拋「藍白分」的分工合作模式，還稱世界上什麼事都有可能、藍營朋友很玻璃心，引發熱議。柯文哲今再度被問及此事，他強調目前合作態勢還是沒有改變。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今陪同小雞在南門市場發春聯。媒體詢問，未來若有藍營議員邀請站台是否會出席？柯文哲說，今年以民眾黨的為主，因為這次提出很多候選人，小黨資源也不夠，所以黨內聲量比較高的，就變成需要全台跑透透，原則上有餘力都互相幫忙。

而藍白分引發藍營焦慮，柯文哲強調，藍白合是總統賴清德造成，從第一天就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起，他覺得目前合作的態勢還是沒有改，大戰略還是沒有改變。

至於國民黨主席鄭麗文強調藍白合十分穩定，稱柯文哲坐牢太久而心靈受創，對藍白合的印象還停留在2024總統大選，難免比較負面。對此，柯文哲則說，鄭麗文講什麼是她的自由，但對他而言，監獄沒有空間的自由，但有時間的自由，可以想很多事情，其實沒有什麼心理創傷，發現出來反而是旁邊人都比他創傷更嚴重。

民眾黨前主席柯文哲，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。首次發送春聯選南門市場，是因此市場的改建是柯文哲任台北市長時的重要政績，具有指標的意義。(記者黃義書／攝影)
民眾黨前主席柯文哲（右）與黨主席黃國昌（左）等，上午前往南門市場發送春聯時受訪柯文哲表示，藍白目前合作的態勢還是沒有變，大戰略還是沒有變。。記者黃義書／攝影
藍白合 柯文哲 民眾黨

