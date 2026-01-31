聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸交流未正常運作 內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體
台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國大陸指示在台發展組織，遭高雄高分院判8年。內政部近日透過行政公告指出，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體有會務未正常運作情形，經輔導限期改善仍未改善者，已核予解散處分，名單包括台灣新住民關懷總會等5社會團體。
內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，表示為落實政府對社會團體輔導，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作情形，經輔導限期改善仍未改善，名單包括台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會以及台灣陸配關懷聯誼促進會，已核予解散處分。
合團司表示，社會團體定期申報會務及財務狀況是最基礎依法應遵守事項，提醒加入社會團體或參與團體辦理之各項活動，均應注意團體是否合法立案及其運作情形是否有違反各項法令規定。
合團司指出，另據台灣高等法院高雄分院判決，近期有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，意圖危害國家安全及社會安定，違反國家安全法經判處有期徒刑。提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。
根據人民團體法相關法規，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得撤免其職員、限期整理、廢止許可，或是處分解散。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言