快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸交流未正常運作 內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部近日發出行政公告指出，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體有會務未正常運作情形，經輔導限期仍未改善，包括台灣新住民關懷總會等5社會團體已核予解散處分。 圖取自台灣新住民關懷總會臉書
內政部近日發出行政公告指出，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體有會務未正常運作情形，經輔導限期仍未改善，包括台灣新住民關懷總會等5社會團體已核予解散處分。 圖取自台灣新住民關懷總會臉書

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國大陸指示在台發展組織，遭高雄高分院判8年。內政部近日透過行政公告指出，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體有會務未正常運作情形，經輔導限期改善仍未改善者，已核予解散處分，名單包括台灣新住民關懷總會等5社會團體。

內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，表示為落實政府對社會團體輔導，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作情形，經輔導限期改善仍未改善，名單包括台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會以及台灣陸配關懷聯誼促進會，已核予解散處分。

合團司表示，社會團體定期申報會務及財務狀況是最基礎依法應遵守事項，提醒加入社會團體或參與團體辦理之各項活動，均應注意團體是否合法立案及其運作情形是否有違反各項法令規定。

合團司指出，另據台灣高等法院高雄分院判決，近期有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，意圖危害國家安全及社會安定，違反國家安全法經判處有期徒刑。提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。

根據人民團體法相關法規，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得撤免其職員、限期整理、廢止許可，或是處分解散。

新住民 兩岸交流 國家安全

延伸閱讀

會務不正常　內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體

黃偉哲9聲道親唱？祝賀台南新住民生日卡引熱議 市府給答案

公布每坪租金價格？三讀通過住宅法修正案 內政部：尚須研議申請規範

嘉縣府推新住民燈區 民眾可體驗多元文化

相關新聞

兩岸交流未正常運作 內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國大陸指示在台發展組織，遭高雄高分院判8年。內政部近日透過行政公告指出，近期發現辦...

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

前總統蔡英文近來在Threads常與網友互動，無論是一句「留友看」吸引15萬人按讚，或是撰文鼓勵學測考生「雖然我叫蔡英文...

吳欣岱批北市中潮玩當燈節主角 楊智伃揭黑歷史：拿盜版Labubu蹭

2026台北燈節將熱鬧登場，其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批台北市政府將台北燈節的主...

拋藍白分、酸藍玻璃心惹議 柯文哲滅火：合作態勢沒有改變

民眾黨前主席柯文哲日前拋「藍白分」的分工合作模式，還稱世界上什麼事都有可能、藍營朋友很玻璃心，引發熱議。柯文哲今再度被問...

部分美聯邦機構又短暫關門 AIT臉書粉專宣布暫停定期更新

美國參院民主黨和白宮達成支出協議，但幾十個聯邦機構的預算仍在美東時間1月31日凌晨零點失效，待眾議院2月2日才能復會並安...

影／將為藍營站台輔選？柯文哲：行有餘力會互相幫忙

民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌等，上午前往台北市南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。首次發送春聯選南門市場是因，南門市場的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。