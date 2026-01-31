影／南科30年集團結婚 卓榮泰宣布喜訊：經濟成長35年來最高

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科慶祝30年集團結婚，行政院長卓榮泰為新人見證祝福。記者周宗禎／攝影
南科慶祝30年集團結婚，行政院長卓榮泰為新人見證祝福。記者周宗禎／攝影

行政院長卓榮泰今天到南科參加南科30集團結婚為66對南科新人祝福，除了鼓勵台積電員工佔多數的新人要「高良率」增產報國，強調「0-6歲國家一起養還會繼續加碼」，更公布「一項喜訊」：台灣上一季經濟成長率高達12.68、「是台灣35年來最高」。

卓榮泰回應台下熱烈掌聲表示，去年一整年經濟成長率也高達8.63，「也是15年來最高、完全超越亞洲四小龍」，台下又響起如雷掌聲。

卓榮泰說，總統希望明年人均GDP所得可以達到4萬美金，「報告總統，今年已經3萬9477美金、接近4萬了」，這個成果多數來自南科，因為全國半導體產值已經從5.3兆成長到6.5兆。尤其全國GDP也成長到28兆元，他指著台下的南科管理局長鄭秀絨說，「鄭局長、這你占了一半」。

卓榮泰表示，66對新人集團結婚印證南科30年，南科不僅是科技搖籃，也是愛情溫床，孕育國家高科技人才和產業，以護國群山力量解決國安問題。就像南科現址晶圓已取代30年前甘蔗園的甘蔗，這是台灣邁向世界、主導世界科技力量的高科技產品。

卓榮泰說，全世界都在看台灣產業聚落經驗，連台美雙方談判，美國也希望台灣產業聚落經驗「到美國服務台灣廠商」，真的要立足台灣，走向全世界。

他說，行政院2024年起提出晶創台灣計畫、10年3000億計畫等，培養更多AI人才，引進更多IC產業，取得先進技術領先地位，吸引更多國際資金和大廠，，從晶創台灣計畫到AI新十大，希望將台灣從硬體製造提升到軟體登峰。台灣經濟科技已達到期待第1個階段，將再往前繼續前進。

今天集團結婚園遊會現場有上100多攤，很多都是南科管理局邀請來的在地小農與特產、青年創業商品，台南市消防局南科分隊宣傳防火、市政府多個局處也來設攤捧場。立委陳亭妃、郭國文今天兩人都到場、上台致詞，並沒有多互動。

