影／將為藍營站台輔選？柯文哲：行有餘力會互相幫忙

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌等人，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。不少民眾黨支持者前來排隊和柯文哲合影、領取春。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌等人，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。不少民眾黨支持者前來排隊和柯文哲合影、領取春。記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌等，上午前往台北市南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。首次發送春聯選南門市場是因，南門市場的改建是柯文哲任台北市長時的重要政績，具有指標的意義。

發送春聯前柯文哲受訪時，就藍白合藍營議員邀請站台是否會去？柯文哲表示。今年台灣民眾黨會提出很多候選人。當然還是以台灣民眾黨為主，「行有餘力」會互相幫忙。柯文哲進一步指出，這次提名規模相較2022年將大幅增加，原則上每個選區都會有一名候選人，整體人數相當可觀；聲量較高的候選人，也會承擔更多輔選與跑行程的任務。

談及藍白合作，柯文哲強調，目前合作態勢與大戰略「沒有改變」，並直言藍白合的形成「是賴清德造成的」。他批評，賴清德上任第一天就把台灣民眾黨與中國國民黨綁在一起打，結果「打到後來兩黨就合在一起了」，認為相關問題應該去問賴清德。

至於先前因司法案件遭到收押，柯文哲則以較為輕鬆的態度回應，表示在監獄裡雖然沒有空間上的自由，但有時間上的自由，可以思考很多事情，並沒有留下心理創傷；反而保釋出來後，發現身邊的人承受的創傷更大，「我反而是最沒有創傷的」。

民眾黨前主席柯文哲（中）、黨主席黃國昌（左一）等人，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）、黨主席黃國昌（左一）等人，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。首次發送春聯選南門市場，是因此市場的改建是柯文哲任台北市長時的重要政績，具有指標的意義。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲，上午前往南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。首次發送春聯選南門市場，是因此市場的改建是柯文哲任台北市長時的重要政績，具有指標的意義。記者黃義書／攝影

