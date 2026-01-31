影／將為藍營站台輔選？柯文哲：行有餘力會互相幫忙

民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌等，上午前往台北市南門市場發送「萬眾同欣」 春聯。首次發送春聯選南門市場是因，南門市場的改建是柯文哲任台北市長時的重要政績，具有指標的意義。

發送春聯前柯文哲受訪時，就藍白合藍營議員邀請站台是否會去？柯文哲表示。今年台灣民眾黨會提出很多候選人。當然還是以台灣民眾黨為主，「行有餘力」會互相幫忙。柯文哲進一步指出，這次提名規模相較2022年將大幅增加，原則上每個選區都會有一名候選人，整體人數相當可觀；聲量較高的候選人，也會承擔更多輔選與跑行程的任務。

談及藍白合作，柯文哲強調，目前合作態勢與大戰略「沒有改變」，並直言藍白合的形成「是賴清德造成的」。他批評，賴清德上任第一天就把台灣民眾黨與中國國民黨綁在一起打，結果「打到後來兩黨就合在一起了」，認為相關問題應該去問賴清德。