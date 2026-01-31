吳欣岱再戰台北燈節「淪統戰秀場」藍再圍剿：腦袋被盜版入侵

台灣基進港湖市議員擬參選人吳欣岱，昨在臉書批評台北燈節主燈之一是中國大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」，忽視台北市擁有豐富的文化資源，遭藍營圍剿，她今再戰，並指市長蔣萬安莫當統戰「土特產」推手，藍議員再批她「腦袋被盜版入侵？」

吳欣岱今表示，中國大陸與其他國家的IP本質上完全不同，其文化輸出背後帶有明確政治任務，北市府應帶頭鼓勵台灣本土品牌的創作自由，而非淪中國大外宣的展售場。

她說，中國大陸是全世界唯一拿飛彈對準台灣、並試圖以各種方式進行統戰與文化侵略的國家。也因此，泡泡瑪特與美、日等自由市場中產生的角色IP，如超人力霸王、迪士尼有著本質上的區別。

吳強調，在中國大陸，所有動畫與角色必須「聽黨話、說好中國故事」，對比日美作品的自由發揮，中國大陸品牌更像是包裝在可愛外表下的軟性統戰工具，完全缺乏創作自由。

至於針對網路上流傳她過去曾與該品牌公仔合照的質疑，吳欣岱以醫師身分幽默比喻，醫生也會感冒。她坦言，當初僅是覺得該娃娃造型奇特而分享，但一發現其背後具備中國政治品牌及文化侵略的統戰目標後，便立即將照片下架。

國民黨台北市議員柳采葳指出，台北燈節主燈之一是泡泡馬特，可以說是讓全球巨星最愛的IP行銷台北，泡泡馬特是Lady Gaga、Blackpink Lisa、蔡依林的最愛的國際潮牌，全球城市搶著合作包含紐約梅西感恩節遊行、也在香港維多利亞港巡遊，台北這次可以跟這麼強IP合作，並且將泡泡馬特打造融入台北地景，就是讓讓全球巨星最愛的IP行銷台北。

國民黨議員游淑慧指出，一手拿盜版大陸公仔笑燦爛，一口批評萬安被文化統戰？看來吳醫師對「文化入侵」的定義，完全取決於她當下的心情，而不是她的立場。​她手上那隻盜版LABUBU算什麼？ 她的腦袋被盜版入侵？

游淑慧指出，​照吳的邏輯，台灣人吃麥當勞難道是淪為美國殖民地？看韓劇難道是靈魂被韓國收編？ 賴清德總統吃日料，他就被皇民化？吃麥當勞、看韓劇、用日本家電、拿大陸公仔算不算「被文化入侵」？