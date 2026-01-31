快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

吳欣岱再戰台北燈節「淪統戰秀場」藍再圍剿：腦袋被盜版入侵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台灣基進北市黨部主委、港湖市議員擬參選人吳欣岱。圖／取自吳欣岱臉書
台灣基進北市黨部主委、港湖市議員擬參選人吳欣岱。圖／取自吳欣岱臉書

台灣基進港湖市議員擬參選人吳欣岱，昨在臉書批評台北燈節主燈之一是中國大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」，忽視台北市擁有豐富的文化資源，遭藍營圍剿，她今再戰，並指市長蔣萬安莫當統戰「土特產」推手，藍議員再批她「腦袋被盜版入侵？」

吳欣岱今表示，中國大陸與其他國家的IP本質上完全不同，其文化輸出背後帶有明確政治任務，北市府應帶頭鼓勵台灣本土品牌的創作自由，而非淪中國大外宣的展售場。

她說，中國大陸是全世界唯一拿飛彈對準台灣、並試圖以各種方式進行統戰與文化侵略的國家。也因此，泡泡瑪特與美、日等自由市場中產生的角色IP，如超人力霸王、迪士尼有著本質上的區別。

吳強調，在中國大陸，所有動畫與角色必須「聽黨話、說好中國故事」，對比日美作品的自由發揮，中國大陸品牌更像是包裝在可愛外表下的軟性統戰工具，完全缺乏創作自由。

至於針對網路上流傳她過去曾與該品牌公仔合照的質疑，吳欣岱以醫師身分幽默比喻，醫生也會感冒。她坦言，當初僅是覺得該娃娃造型奇特而分享，但一發現其背後具備中國政治品牌及文化侵略的統戰目標後，便立即將照片下架。

國民黨台北市議員柳采葳指出，台北燈節主燈之一是泡泡馬特，可以說是讓全球巨星最愛的IP行銷台北，泡泡馬特是Lady Gaga、Blackpink Lisa、蔡依林的最愛的國際潮牌，全球城市搶著合作包含紐約梅西感恩節遊行、也在香港維多利亞港巡遊，台北這次可以跟這麼強IP合作，並且將泡泡馬特打造融入台北地景，就是讓讓全球巨星最愛的IP行銷台北。

國民黨議員游淑慧指出，一手拿盜版大陸公仔笑燦爛，一口批評萬安被文化統戰？看來吳醫師對「文化入侵」的定義，完全取決於她當下的心情，而不是她的立場。​她手上那隻盜版LABUBU算什麼？ 她的腦袋被盜版入侵？

游淑慧指出，​照吳的邏輯，台灣人吃麥當勞難道是淪為美國殖民地？看韓劇難道是靈魂被韓國收編？ 賴清德總統吃日料，他就被皇民化？吃麥當勞、看韓劇、用日本家電、拿大陸公仔算不算「被文化入侵」？

泡泡瑪特 麥當勞 吳欣岱 台灣基進

延伸閱讀

台北101登頂別模仿 游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

對疑叛國行為寬容？ 游淑慧1句話點破出馬德獲聲援的真正原因

林淑芬轟陳菁徽未利益迴避 游淑慧舉3人打臉：可笑又可怕

相關新聞

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

前總統蔡英文近來在Threads常與網友互動，無論是一句「留友看」吸引15萬人按讚，或是撰文鼓勵學測考生「雖然我叫蔡英文...

吳欣岱批北市中潮玩當燈節主角 楊智伃揭黑歷史：拿盜版Labubu蹭

2026台北燈節將熱鬧登場，其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批台北市政府將台北燈節的主...

不確定比高關稅更可怕 台美關稅協定在野恐不得不同意

有國民黨立委喊出「嚴審」美台關稅協議，然美國總統川普因南韓國會未審議完成，逕自宣布調高對南韓關稅，無疑是警示。有國民黨立...

台積電換關稅 林祖嘉憂：精密技術外移有國安疑慮

美台關稅談判落幕，美國對我關稅由20%降為15%，同時台積電須擴大赴美投資，被視為以台積電換美國降稅。國發會前主委林祖嘉...

在親藍的板橋區民調小勝 蘇巧慧回應了

新北市藍營市長人選至今仍未協調，民進黨推派的立委蘇巧慧已勤走基層，近日有民調顯示，若藍營推派現任台北市副市長李四川出戰，...

吳欣岱再戰台北燈節「淪統戰秀場」藍再圍剿：腦袋被盜版入侵

台灣基進港湖市議員擬參選人吳欣岱，昨在臉書批評台北燈節主燈之一是中國大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」，忽視台北市擁有豐富的文化資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。