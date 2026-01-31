石崇良稱台大狼醫不該錯1次就廢照 監委：應細緻考慮轉科或做研究

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台大醫院外觀照。圖／聯合報系資料照片
台大醫院外觀照。圖／聯合報系資料照片

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部。衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，因一次犯錯就要廢除醫師執照，不符比例原則，應提供輔導，經評估後讓其恢復執業，以保障醫師執業自由。查案監委王幼玲今天表示，衛福部應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。

王幼玲指出，石崇良的相關說法，要看犯的是什麼錯，當然要符合比例原則。一個婦產科醫師犯下性侵或性騷的案件，是否還適合當「婦產科」專科醫師，站在病患就醫安全及醫病關係的信任，應該有更多細緻的考慮，涉案醫師未來可以轉別科或做研究工作。

紀惠容表示，衛福部在此案也遭糾正，涉案醫師黃信穎移付醫師懲戒時，距違失行為終了已逾3年，但醫師法、藥師法的主管機關衛福部，至今仍怠於研議懲處權時效相關法規的檢討修正，導致司法實務上，已經出現多起類推案例，難以貫徹維護紀律，衛福部怠失情節明確。

紀惠容說，從兩案可看出現行醫師懲戒法制欠缺跨機關通報及橫向聯繫機制，導致地方衛生主管機關無從知悉醫師有違反性平案件情事，未能及時開啟醫師懲戒程序，衛福部應該以這次被糾正經驗及相關機關作法，盡速檢討完善相關法規。

