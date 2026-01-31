快訊

國民黨主席鄭麗文中常委投票 不回應敏感提問

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨主席鄭麗文上午出席中常委投票，對近日引發關注的「鄭習會」等敏感問題謝絕媒體提問，投完票後轉身對著現場執行選務工作的黨工，做出雙手握拳的加油動作。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文上午出席中常委投票，對近日引發關注的「鄭習會」等敏感問題謝絕媒體提問，投完票後轉身對著現場執行選務工作的黨工，做出雙手握拳的加油動作。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文上午出席中常委投票，對近日引發關注的「鄭習會」等敏感問題謝絕媒體提問，除向現場執行選務的黨工人員致意，不發一語，投完票後直接離開設於台北市議會的投開票所。

國民黨第廿二屆第一任中常委選舉今天登場，相較兩年前「登記不足額」情形，這屆45位中央委員角逐29席，當選率僅六成四，顯然積極搶位的人不少。原本外界關注度不高的中常委選舉，黨內卻打得火熱，換票聯盟、地方勢力操控傳聞再次浮現。上一次中常委選舉首次出現登記不足額的情況，候選人甚至不必拜票即當選，黨內認為是前主席朱立倫的強勢領導風格，導致中常委參與意願大減。黨內人士指出，新任黨主席鄭麗文上任後，大陸台商與海外代表也積極投入，登記參選熱度確實提升不少。

國民黨主席鄭麗文上午前往台北市議會投票。黨內人士指出，新任黨主席鄭麗文上任後，大陸台商與海外代表也積極投入，登記參選熱度提升不少。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文上午前往台北市議會投票。黨內人士指出，新任黨主席鄭麗文上任後，大陸台商與海外代表也積極投入，登記參選熱度提升不少。記者林俊良／攝影

中常委 鄭麗文 國民黨

