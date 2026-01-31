綠黨團改組 幹事長連2會期無人自願 書記長僅范雲登記

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠黨團改組，幹事長連續2會期找嘸人，書記長僅范雲登記。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。除了總召之爭，黨團幹部包括幹事長、書記長也將改選。據了解，在登記作業截止後，黨團幹事長並無人登記，這已是連續兩個會期出中樣情況；黨團書記長則只有民進黨立委范雲一人登記。

綠營人士指出，綠委們對爭取黨團幹部興趣缺缺主要有三個原因，一、「永遠的總召」柯建銘都要被趕下台，黨團誰來領導局面上不清晰，大家都還在看風向；二、國會生態依舊朝小野大局面，擔任黨團幹部整天政治攻防多半徒勞無功，吃力不討好不打緊，還累積高度仇恨值；三、地方選舉開跑，立委們忙選舉、忙輔選，自然也沒時間整天待在台北。

該人士說，包括黨團總召在內，幹事長與書記長也都將持續協調，距離下會期開議還有一段時間，民進黨團「51戰隊」屆時會組成最強幹部迎戰新會期。

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

前總統蔡英文近來在Threads常與網友互動，無論是一句「留友看」吸引15萬人按讚，或是撰文鼓勵學測考生「雖然我叫蔡英文...

吳欣岱批北市中潮玩當燈節主角 楊智伃揭黑歷史：拿盜版Labubu蹭

2026台北燈節將熱鬧登場，其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批台北市政府將台北燈節的主...

「換妃」是一廂情願？台南若變天 賴清德恐成跛鴨總統

民進黨籍立委陳亭妃1月21日獲得民進黨中執會同意，提名為2026年台南市長選舉候選人，但黨內整合不順利，近期更傳出陰謀論，指「藍白介選」幫陳亭妃出線，黨中央已經開始調查，基層耳語不排除有「換妃」可能性，妃憲大戰剛落幕，綠台南百里侯大戰再生變數。 相較於在部份基層耳語流傳中的「換妃」陰謀論，民進黨派系人士表示，民進黨已正式提名陳亭妃出戰，陣前換將改換林俊憲參選，會讓陳亭妃支持者「造反有理」，讓台南市長選舉的民進黨選情從「大機率會贏」變「必輸」，這是賴清德主席絕對不能接受的。

​【專家之眼】多接觸、解敵意：台灣需要避險的和平智慧

近期國民黨主席鄭麗文提出「兩岸和平框架」，並規畫上半年出訪「先陸後美」，在台灣社會引發高度討論。支持者期待為緊繃的兩岸關...

【總編開箱】不碰兩岸就會選贏？蕭旭岑說中國民黨心魔

國民黨主席鄭麗文接受專訪提出2028年執政後推「兩岸和平框架」，今年上半年訪陸，並表達會晤中共總書記習近平意願。對於鄭麗文多次釋出願意與習近平會面，綠營抹紅已是膝反射式動作，藍營內部也出現雜音，擔心會影響選情，國民黨副主席蕭旭岑30日反問，「國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？」確實，國民黨在野這10多年來，對於兩岸議題跟著民進黨的屁股走，請問，有贏過任何一場總統大選嗎？

