綠黨團改組 幹事長連2會期無人自願 書記長僅范雲登記

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。除了總召之爭，黨團幹部包括幹事長、書記長也將改選。據了解，在登記作業截止後，黨團幹事長並無人登記，這已是連續兩個會期出中樣情況；黨團書記長則只有民進黨立委范雲一人登記。

綠營人士指出，綠委們對爭取黨團幹部興趣缺缺主要有三個原因，一、「永遠的總召」柯建銘都要被趕下台，黨團誰來領導局面上不清晰，大家都還在看風向；二、國會生態依舊朝小野大局面，擔任黨團幹部整天政治攻防多半徒勞無功，吃力不討好不打緊，還累積高度仇恨值；三、地方選舉開跑，立委們忙選舉、忙輔選，自然也沒時間整天待在台北。

該人士說，包括黨團總召在內，幹事長與書記長也都將持續協調，距離下會期開議還有一段時間，民進黨團「51戰隊」屆時會組成最強幹部迎戰新會期。